Alfredo Adame explota contra reportera y la tacha de mentirosa en plena entrevista

El actor Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar por una acalorada discusión que tuvo con una reportera en plena entrevista, luego de que esta sacara a relucir su pasado con Magaly Chávez.

El incómodo momento entre el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ y la reportera de ‘En Shock’, se produjo en la alfombra roja de los Premios Patria y después de que esta compartiera información que él tildó de estar plagada de mentiras.

La confrontación inició luego de que Alfredo Adame asegurara que su relación con Magaly no pasó de un par de besos en la mejilla y por ello no se había percatado que, según sus palabras, su entonces novia era hombre, sin embargo, la reportera lo reviró.

“En el aeropuerto nos declaraste que sí había mucha pasión, los dos ahí declararon eso”, le dijo la reportera, a lo que Adame no se quedó callado y la confrontó.

“En el aeropuerto lo que te dije fue: ‘Magaly Chávez y yo ya no somos novios’, dijo el también presentador, quien fue revirado por la reportera.

El actuar de la reportera no hizo más que provocar aún más a Alfredo Adame, quien culminó su conversación tildándola de mentirosa y dándole la espalda.

“Lo que estás diciendo es erróneo. Eres una mentirosa, eso es lo que eres. Eres una mentirosa porque yo ahí mismo dije: ‘Magaly Chávez y yo no somos novios’. Eres una mentirosa”, concluyó Adame visiblemente molesto.

Esta entrevista de Alfredo Adame se da meses después de la que otorgó en exclusiva a La Opinión, en donde se le vio mucho más tranquilo.

En aquella ocasión nos confesó que estaba soltero, aunque poco después comenzó a salir con Marcela Iglesias, una influencer argentina conocida como “La Barbie Humana”, quien es su actual pareja y no ha parado de presumirla en diversos espacios.

“Estoy soltero, en busca de un amor auténtico, un amor verdadero, un amor que no sea de interés, un amor que no sea de buscar fama, que sea auténtico. Tengo 66 años y todavía aguanto cuatro”, se sinceró Adame en nuestra entrevista.

