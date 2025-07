Alfredo Adame comparte el motivo de su distanciamiento con sus hijos

Tremenda confesión lanzó el actor Alfredo Adame con respecto a su divorcio de Mary Paz Banquells y el distanciamiento con sus hijos, acusándolos de haberlo traicionado de la peor manera y haciendo mención de un presunto robo. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una entrevista concedida a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, el famoso que ha participado en historias como “Más allá del puente” y “Dos hogares” explicó que el inicio de su mala relación con sus hijos Sebastián y Diego se dio tras dar a conocer su separación con Mary Paz Banquells.

“La mamá los manipuló y los estuvo titireteando en mi contra”, sentenció Alfredo Adame. “Cuando la mamá se fue, les dije: ‘el que se quiera quedar, aquí tiene casa, coche, comida, cine con la novia, viajes, universidad. Y el que se quiera ir, tiene todo lo mismo, nada más lo único que quiero es que no sea motivo de desapego'”, añadió.

No obstante, la gota que derramó el vaso habría sido un presunto robo. De acuerdo con el relato del ex integrante de “La Casa de los Famosos All-Stars”, uno de sus trabajadores le informó que sus hijos aprovechaban sus viajes de trabajo para ir a su casa y sustraer cosas que, posteriormente, vendían.

“Yo empecé a medirle el agua a los tamales, y luego hacían cosas medio raras, hasta que un día el chófer me dice: ‘Oiga don Alfredo, cada vez que usted se va de viaje, vienen aquí y se roban cosas para irlas a vender’. Todo impulsados por la mamá. Y entonces un día agarré y dije: ‘se acabó y adiós'”, explicó contundente.

Al ser cuestionado por Jorge ‘El Burro’ Van Rankin sobre una posible reconciliación, Alfredo Adame se pronunció en contra: “Un hijo que te roba, te deshonra, te miente, te engaña… no merece ser tu hijo”, expresó.

El polémico presentador finalizó diciendo: “Lo que hicieron no tiene nombre, es una aberración todo lo que hicieron. A mí no me cabe en la cabeza que mi sangre pudiera hacer todas esas cosas. Yo no tengo nada que ver con ellos. Los desconocí totalmente“.

