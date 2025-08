Alfredo Adame derrama miel en redes con su nueva novia, Marcela Iglesias

El conductor Alfredo Adame se encuentra viviendo una historia de amor con Marcela Iglesias, así lo confirmó hace unas semanas. Desde entonces, se ha dado a la tarea de dar un vistazo a algunos de sus momentos más especiales junto a la empresaria a través de redes sociales.

Uno de los más recientes se dio por medio de su cuenta de Instagram, donde colocó un par de publicaciones que lo mostraron muy sonriente y abrazado con su enamorada luego de disfrutar de una romántica cena en un lujoso restaurante ubicado en Miami, Florida.

Por su parte, la fundadora de la agencia de talentos ‘The Plastics of Hollywood’ no se quedó atrás y mostró uno de los detalles que el denominado ‘Golden Boy’ tuvo con ella durante la velada; se trató de nada más y nada menos que un ramo de rosas rojas.

“Miren lo que me regaló Alfredo… unas rosas rojas. ¿Por qué rosas rojas?“, lo cuestionó la argentina en un video compartido en Instagram. “Porque eres una dama encantadora“, respondió el mexicano para luego sellar su declaración con un beso que causó revuelo dentro de la plataforma.

Y además de estas demostraciones de afecto en línea, los famosos también han acaparado las miradas en diversos programas de televisión gracias a las declaraciones que han emitido sobre su relación.

“Estamos porque nos gustamos, porque hicimos conexión, porque tenemos muchas cosas en común. Somos almas gemelas“, aseguró Alfredo Adame durante su visita al programa matutino “Hoy Día”. “Yo lo que quiero es disfrutar la vida y si es con ella mejor porque es un ser admirable”, añadió.

Al ser cuestionado si estaría dispuesto a llegar al altar con Marcela Iglesias, el ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars” respondió contundente: “Yo no me volvería a casar y creo que a ella tampoco le interesa casarse ni tener hijos. Pero estaríamos en una relación para vivir la vida, para pasárnosla bien, para viajar, para hacer muchas cosas importantes y sobre todo proyectos profesionales”, finalizó.

