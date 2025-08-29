Alfredo Adame se declara poliamoroso: “Tengo cuatro novias y todas se conocen”

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame causó sorpresa al revelar de manera pública que practica el poliamor, un estilo de vida relacional no monógamo basado en acuerdos de honestidad entre todas las partes involucradas.

Durante una entrevista en el programa ‘Todo para la Mujer con Maxine Woodside’, a la que acudió acompañado de una de sus parejas, Marcela Iglesias, Adame explicó que desde hace aproximadamente seis años, tras su divorcio, decidió explorar esta forma de relacionarse.

El actor aseguró mantener actualmente una relación abierta y consensuada con cuatro mujeres, quienes, según afirmó, se conocen entre sí.

"Yo me divorcio hace 6 años y de repente empiezo a vivir en el poliamor porque tengo 4 novias y esas 4 novias se conocen entre ellas" Alfredo Adame

Alfredo Adame presenta a su novia Marcela Islas, la “Barbie Humana”. En la foto, la argentina le puso collar y correa al actor de “La Casa de los Famosos” en plena conferencia en México:

Crédito: Mezcalent.

Diferencia entre el poliamor e infidelidad, según Adame

Uno de los puntos que más enfatizó el también conductor fue la crucial diferencia que existe, desde su perspectiva, entre el poliamor y la infidelidad. Adame argumentó que la base de sus relaciones es la transparencia y el consentimiento de todos los involucrados, algo que, a su juicio, las hace sanas y éticas.

La empresaria y el actor no están interesados en casarse y prefieren verse y disfrutar de su relación, aunque viven separados y cada uno tiene sus planes.

“Hay una gran diferencia entre la infidelidad y el poliamor. La infidelidad existe, la causa negativa es que tú no estás siendo honesto con tu pareja… y el poliamor es consensuado”, puntualizó.

Adame compartió un ejemplo de cómo surgió esta dinámica en su vida. Relató que cuando conoció a una de sus parejas, desconocía que ella estaba casada. Al descubrirlo, fue la misma mujer quien le explicó que su matrimonio funcionaba bajo un acuerdo de poliamor, lo que lo llevó a entender y eventualmente adoptar este estilo de vida.

“Cuando yo la conocí, no sabía que era casada… ella me dijo: ‘sí, sí soy casada y nuestra relación es así, es poliamorosa’”, compartió.

Como es característico de Alfredo Adame, se mostró orgulloso de su estilo de vida y defendió que es una práctica que siempre incluye la honestidad. “Yo en realidad, mi forma de ver las cosas, yo no veo absolutamente nada de malo”, expresó.

