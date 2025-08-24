Alfredo Adame habla sin filtros de su romance con Marcela Iglesias

El aeropuerto de la Ciudad de México fue testigo de una confesión inesperada. Alfredo Adame, el polémico actor conocido como ‘Golden Boy’, se encontró con un grupo de reporteros y, entre risas y miradas cómplices, desveló los detalles de su nueva y misteriosa conexión con la argentina Marcela Iglesias.

Con una sonrisa pícara, Adame esquivó la pregunta directa sobre el amor, pero no pudo ocultar la evidente chispa que hay entre ellos. “Dos personas que nos conocemos, hubo química”, confesó. Lo que comenzó como un plan profesional para producir y conducir programas juntos, dio un giro inesperado.

“Ya cuando nos conocimos se dio una química muy especial, una atracción muy especial entre los dos”, reveló el actor.

Lejos de los cuentos de hadas tradicionales, Adame fue claro al definir su relación: no hay planes de boda, de vivir juntos o de formar una familia. “El matrimonio no es algo que ve en el futuro”, afirmó, dejando claro que es un capítulo que considera cerrado en su vida. ¿La fórmula de su conexión? La simpleza: “Cada vez que nos vemos nos la pasamos muy bien”.

Ante el inevitable rumor de que una relación así siempre tiene intereses ocultos, Adame salió al quite para defender a Marcela. Negó rotundamente que ella se acercara por dinero, destacando que es “una mujer muy exitosa y estable económicamente”.

El elogio que lo dice todo

Pero sin duda, lo que más llamó la atención fueron las razones por las que el actor se sintió atraído. No fue su físico, sino su intelecto. “Me di cuenta de que es una mujer sumamente inteligente, que vive el presente, que sus intereses no son frívolos, banales ni vanidosos”, confesó Adame.

En una revelación que sin duda alimentará la conversación, los reporteros le preguntaron si se abriría a experimentar con el poliamor. La respuesta de Adame no fue un no rotundo. “No me cierro a esa posibilidad”, admitió, aunque añadió con una reflexión: “Muchas veces hacen clic las personas, pero sobre todo por la premura del macho de tener relaciones sexuales, se echa a perder todo”.

¿Hasta cuándo durará esta conexión? El actor mexicano lo tiene claro: “Hasta que se sientan bien el uno con el otro”.

