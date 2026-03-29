Miedo al ICE no detiene a inmigrantes de asistir a celebraciones por Semana Santa

A punto de iniciar la Semana Santa, muchos feligreses católicos se mantienen cautelosos en cuanto a ir a sus parroquias a las celebraciones litúrgicas.

Diana Patricia Sarabia, una madre guatemalteca, quien lleva 38 años viviendo indocumentada en California, dice que ya no va a misa como lo hacía antes de que llegara Trump a la presidencia.

“Ahora voy un domingo sí, y luego falto dos o tres domingos seguidos; y regreso; tenemos miedo de que nos agarren los agentes de migración. He escuchado de que se han metido hasta las iglesias”, dice.

“Imagínense yo ya tengo a nadie en Guatemala, qué voy hacer allá si me deportan. Aquí tengo a mis tres hijos, mis nietos y mi esposo”, comenta.

Diana Patricia, una ama de casa de 60 años de edad, dice que ella usualmente va caminando a la parroquia de San Gerardo en Culver City, que es la que queda más cerca de su casa, y a veces toma el autobús para ir a la Iglesia de San Agustín, que esta a media hora.

“Soy una mujer de mucha fe, pero me da temor que me agarren cuando voy caminando, o en la parada del camión. Tampoco me acerco a los Home Depot, Walmart y Russ. Salgo lo necesario”.

Dice que los inmigrantes como ella que no han podido ajustar su estatus, viven espantados, sin saber a dónde ir.

“Nos estamos enfermando del pánico que sufrimos. Me la vivo con dolor de cabeza y ansiedad”.

Dice que además de asistir a misa, antes de las redadas, acudía a programas de retiro y de crecimiento bíblico.

“Después de los operativos y de que se desatara la cacería contra los inmigrantes, si he visto que ha bajado la asistencia a las misas. La Iglesia de San Agustín se llenaba los domingos, y ahora ya no va tanta gente”.

Sin embargo, pese a sus temores, esta madre y abuela, asegura que este Domingo de Ramos no faltará a misa, ni a las celebraciones por Semana Santa.

“Evito ponermele en frente a la Migra, sobre todo cuando escucho noticias de que andan cerca, pero si no voy a la Iglesia, siento que mi alma se seca; y además en medio de toda esta crisis, debemos estar agradecidos y más cerca que nunca de nuestra fe”.

Según reporta la Arquidiócesis de Los Ángeles, inmediatamente después de las redadas, muchas de las parroquias experimentaron una notable disminución en la asistencia, particularmente entre las comunidades inmigrantes.

“Ahora, a medida que nos acercamos a la Semana Santa, si bien muchos feligreses algunos están regresando —especialmente para las celebraciones litúrgicas importantes—, otros siguen quedándose en casa por preocupación por su seguridad”, dijeron en un comunicado enviado a La Opinión.

¿Cuál es el mensaje para los feligreses en estos tiempos en los que, si bien ya no hay redadas masivas, siguen los arrestos día a día; y por tanto, el miedo persiste?

“Nuestro mensaje a los feligreses es de tranquilidad, solidaridad y esperanza. Exhortamos con ternura a los fieles a no dejarse vencer por el miedo, recordándoles que la Iglesia es un lugar de acogida, refugio y presencia constante”, dijo la Arquidiócesis.

Agregaron que reconocen las legítimas inquietudes que muchas familias sobrellevan e invitan a la comunidad a caminar unida con compasión: apoyándose mutuamente, manteniéndose atenta a las necesidades de los demás y respondiendo con solicitud.

“Por encima de todo, la invitación es a permanecer arraigados en la fe, a apoyarse en Dios y los unos en los otros, y a confiar en que, incluso en momentos de incertidumbre, nadie camina solo”.

Domingo de Ramos

El Arzobispo José H. Gómez celebrará la misa del Domingo de Ramos en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles este domingo 29 de marzo, a las 10:00 a. m.

La liturgia se celebrará en inglés y se transmitirá en vivo a través de olacathedral – YouTube.

El Domingo de Ramos, también conocido como Domingo de la Pasión, marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, previa a su Pasión y muerte.

La celebración comenzará al aire libre, en la Plaza de la Catedral, con la bendición de las palmas. A continuación, los fieles entrarán en procesión a la Catedral portando las palmas bendecidas, rememorando a las multitudes que recibieron a Jesús en Jerusalén.

Eventos en la Catedral de Los Ángeles

Jueves Santo o Misa de la Cena del Señor, 2 de abril.7 p.m. – Misa bilingüe con el lavatorio de los pies. La Misa de la Cena del Señor se celebra en la tarde del Jueves Santo, inaugura el Triduo Pascual (los tres días previos al Domingo de Resurrección) y conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, de manera más explícita que otras celebraciones de la misa. Incluye el tradicional lavatorio de los pies de 12 miembros de la Catedral por parte del arzobispo José H. Gómez y monseñor Antonio Cacciapuoti, párroco de la Catedral será quien dé la homilía.

Viernes Santo o la Pasión del Señor, 3 de abril. A las 12:00 p. m. (mediodía), celebración del víacrucis en inglés. Durante la solemne liturgia, se proclamará la Pasión del Señor según el Evangelio de San Juan, y se dedicará una oración especial a los catecúmenos —o hermanos y hermanas— que serán bautizados y acogidos en la Iglesia Católica durante la Vigilia Pascual. Al igual que en años anteriores, los fieles tendrán la oportunidad de venerar la cruz.

Sábado Santo: Vigilia Pascual, 4 de abril de 2:00 p. m a 3:00 p. m. – El arzobispo Gómez presidirá la bendición anual de los animales en la Placita Olvera (424 N. Main St.); y a las 8:00 p. m. se llevará a cabo la misa bilingüe, que celebra la resurrección de Cristo de entre los muertos, comenzará al aire libre con la bendición del fuego en el Hogar del Fuego Pascual, situado en la Plaza de la Catedral.

La vigilia consta de un breve servicio a la luz de las velas y de una Liturgia de la Palabra. El Cirio Pascual de este año será encendido por primera vez. Con orígenes que se remontan al menos a mediados del siglo II, esta es una de las celebraciones cristianas más antiguas. La Vigilia constituye la culminación de todo el año litúrgico, una síntesis del Misterio Pascual y un repaso de la historia de la salvación, expresada en la palabra y el canto.

Domingo de Pascua: La Resurrección del Señor, 5 de abril a las 12:30 p. m. misa en español para celebrar la fiesta de la resurrección de Cristo, la celebración cristiana más antigua y más importante. Los cristianos creen que, al resucitar de entre los muertos, Jesús demostró su poder sobre el pecado y la muerte, manifestando su divinidad como hijo de Dios.

Para más información sobre las liturgias de Semana Santa en la Catedral, visite: lacatholics.org/holyweek.