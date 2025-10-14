La Granja VIP expone la trampa de Eleazar Gómez en la prueba del capataz

Ayer se llevó a cabo la primera prueba del capataz en “La Granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca. Y lamentablemente vimos al primer participante hacer trampa durante la dinámica. Los finalistas fueron: Kime, Yawy, Eleazar y Sergio. Pero los videos no mienten y el actor Eleazar Gómez hizo trampa.

Las redes sociales estallaron al verlo como finalista, como resultado de la trampa que realizó durante la prueba, pero la producción está demostrando que no solo escucha a los fans, sino que también lee sus comentarios en las redes sociales.

El conductor del programa, Adal Ramones, expuso a Eleazar y fue así como no permitieron que compitiera en la prueba.

Al final fue Sergio Mayer Mori el ganador de la primera prueba del capataz, y así es como el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se está convirtiendo en el favorito del público.

Las acciones de esta producción están claras: aquí no habrá favoritismo y se hará justicia a todo costo. Pero hay que señalar que este movimiento en contra de la trampa de Eleazar sienta las bases de lo que el público esperará para el resto de la temporada.

Sigue Leyendo más de La Granja aquí:

· Hablemos de “La Granja” el nuevo reality de TV Azteca, conducido por Adal Ramones

· Alfredo Adame es el primer confirmado del reality ‘La Granja VIP’