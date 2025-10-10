Hablemos de “La Granja” el nuevo reality de TV Azteca, conducido por Adal Ramones

La televisora mexicana ha confirmado que un total de 16 celebridades vivirán en el campo y competirán en pruebas extremas dentro del reality de nombre “La Granja”. Este proyecto será conducido por Adal Ramones y junto a él también estarán Crystal Silva y Alex Garza.

Dentro del plató, el programa contará con una serie de críticos, que, según “El Financiero”, serán: Lola Cortés, Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente.

Uno de los principales nombres que se dieron a conocer como parte de esta primera temporada es el de Alfredo Adame. A quien el público hispano no solo conoce por sus telenovelas, sino también por sus participaciones en realities de Telemundo como “La Casa de los Famosos” y “Los 50”.

Dentro de las novedades que presentará este show, sabemos que las celebridades serán aisladas de la realidad en el campo. El público tendrá acceso al contenido diario a través de cámaras 24/7, en donde se supone que no existirán los filtros. Los famosos formarán parte de esta competencia por 10 semanas.

Como en “La Casa de los Famosos”, los participantes vivirán procesos de nominación, eliminación y competencias. Pero dentro de las pruebas diarias deberán sembrar hortalizas, cuidar animales, limpiar corrales y superar desafíos físicos.

Aquí el público tendrá completo poder, también, y es que con sus votos lograrán mantener a alguien dentro de la granja o eliminarlo para siempre de la competencia.

Además de Alfredo Adame, la producción ha confirmado a: Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río ‘El Patrón’, César Doroteo ‘Teo’, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Carolina Ross, Lis Vega y Omahi, entre otros.

Todos los amantes de los realities podrán disfrutar de este, desde su fecha de estreno, la cual está prevista para el domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora del centro de México) por Azteca Uno. Para el 24/7 deberán conectarse a través de Disney +.

