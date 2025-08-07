Adal Ramones conmemora 8 años de matrimonio junto a Karla de la Mora

A través de redes sociales, Adal Ramones festejó por todo lo alto una fecha muy especial en su vida: su octavo aniversario de bodas con Karla de la Mora. Para ello, colocó un emotivo mensaje y diversas fotografías inéditas de su enlace matrimonial, ¿cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

“Hoy hace 8 años de esta imagen. Te doy las gracias por tanto, tantas cosas bellas que no podría enumerarlas. Te amo mi güerita hermosa“, así inicia el mensaje que el actor y productor compartió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el presentador de “Mi Famoso y Yo” se dijo feliz por todos los momentos vividos junto a su compañera de vida: “Gracias por darme tantas risas y momentos inolvidables. Por tu alegría de vivir y contagiarme cada segundo que compartimos como si fuera el último“, destacó.

Y a pesar del paso del tiempo, Adal Ramones no deja de mostrarse agradecido por la oportunidad de seguir escribiendo su historia de amor junto a Karla de la Mora”: “Siempre digo esta frase a propios y extraños: ‘Algo bueno hice en esta u otra vida para que Dios me haya puesto a esta bella mujer en mi camino’ (…) Te amo y eres la compañía ideal para mí, ayer hoy y siempre“, añadió dentro de su dedicatoria.

Mostrando su lado más romántico, el mexicano concluyó diciendo: “Gracias por compartir este viaje conmigo. Es maravilloso saber que te tengo como mi compañera de vida. Te amo”.

Por su parte, la esposa de Adal Ramones, quien es 24 años más joven que el famoso, tampoco se quedó atrás y festejó su octavo aniversario recordando el emotivo momento en que su esposo e hijo la vieron vestida de novia por primera vez.

“Momento en el que Adal y Diego me ven de novia. Esto fue antes de la boda civil (…) Mi vestido es de Pronovias. Fue el primer lugar al que fui a buscar vestido, al como 5° vestido, me puse este y empecé a llorar. Obvio ya no me probé otro, ni fui a otra tienda”, detalló en una historia de Instagram.

