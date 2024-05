Adal Ramones rompe el silencio sobre los 24 años que le lleva a su esposa

Fiel a la apertura que lo caracteriza, el actor Adal Ramones se sinceró sobre su vida en matrimonio con Karla de la Mora, con quien contrajo matrimonio en 2017 y dio la bienvenida a la paternidad tres décadas después del nacimiento de su primogénita.

Fue durante su visita al foro del programa “Ventaneando”, esto con motivo de la puesta en escena ‘Otra vez papá’, que el conductor de ‘Otro Rollo’ fue contundente al responder sobre la diferencia de edad de 24 años que tiene junto a su esposa.

“24 años, ¿algún problema?”, comentó el famoso con el humor que lo caracteriza. Sin embargo, reveló que al inicio de su relación, la diferencia de edad era algo que sí llegó a hacerlo dudar, pero fue la propia Karla quien disipó sus dudas al respecto.

“Yo no siento la diferencia de edad con Karla. “Al principio, cuando anduve de novio, sí me brincaba, me encantó que Karla decía: ‘A la que le debería de importar sería a mí y a mí no me importa’“, añadió el también productor.

Incluso, Ramones recordó con humor el momento en el que la madre de su hijo menor le presentó a su suegra, quien tiene su misma edad: “Casi tengo la misma edad de mi suegra. Cuando me la presentó Karla, de repente me dice: ‘Te presento a mi mamá’ y me dice: ‘Adal, yo a ti te conozco’ y pensé: ‘Con que no la haya besado’, afortunadamente no, no tuvimos nada qué ver mi suegra y yo, no la conocía”.

A pesar de llevarle más de dos décadas de diferencia, Adal indicó que ha sabido mantenerse jovial, gracias al estilo de vida que ha llevado. Una de sus anécdotas más queridas data de su luna de miel, y comprueba que él se divierte sin importar la edad: “No creas que porque tengo 24 años más que tú no logro hacer todo esto’. Además, me cuidé siempre, nunca le entré a las drogas, no le entré al cigarro, no fumé”.

