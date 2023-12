Poncho de Nigris es captado discutiendo con Adal Ramones en el aeropuerto de Monterrey

Poncho de Nigris, ex participante del reality show “La casa De Los Famosos”, tuvo un encuentro nada agradable con el conductor Adal Ramones en el aeropuerto de Monterrey. Todo fue captado en un video que se ha viralizado en las redes sociales.

En el clip, De Nigris se dirige a Ramones mientras éste espera un auto a su salida del aeropuerto; posteriormente discuten y, al momento en que Adal lo toca, Poncho le retira la mano y la discusión sube de tono. Finalmente, el ex conductor de “Otro Rollo” parece advertirle algo al regiomontano.

A través de sus historias de Instagram Poncho compartió varios videos, grabados antes y después del enfrentamiento: “No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado. Pero no me ha visto el g***, y llegando a Monterrey, lo voy a agarrar allá”. Ya más tranquilo, la estrella de varios reality shows describió con detalle qué fue lo que paso: “Esperé al Adal Ramones, y estaba afuera, como que alguien venía por él. Y venía grabando. Entonces me le acerqué así por atrás y le dije: “¿Qué onda g***? Dime en la cara todo lo que dijiste. Aquí estoy”. Y entonces empezamos a platicar. “No, es que ya pasó mucho tiempo”. Y le dije: “No te hagas pen****. Dímelo aquí. Es lo único que quiero. Que me lo digas aquí en la cara”. Y dijo: “No, g***, es que ya sabes cómo es esto”. Y me apuntó aquí. Le agarré la manilla. Y luego se me puso picudillo, y me estaba dando risa por dentro. Le voy a arrancar la peluca o le voy a dar un p*****”.

De Nigris también reflexionó sobre su comportamiento: “La neta ya no estamos para esos trotes, para estar haciendo show ahí en el aeropuerto. Se subió al carro, estaba grabando gente de él, le pegué al celular. Pero bien tranqui. La verdad me sentí cómo ridículo, porque ya está veterano y está chiquito. Decía “Perdón”, y ya se me puso picudillo. Fue cuando vio que lo estaban grabando para…supuestamente se iba a aventar un tiro, no sé. Y dije: “Está bueno”. Mentadillas de madre y así. Nada más quería que supiera que me c*** y decírselo en la cara. Y sí lo entendió, pero vamos a ver qué pasa”.

Horas después Adal Ramones publicó en sus historias de esa red social una fotografía en la que aparece en la cama, junto con el mensaje: “Espero que esta noche duermas bien” y una frase de Friedrich Nietzsche: “Nada en la Tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento”.

¿Qué pasó originalmente entre Adal Ramones y Poncho de Nigris?

Las rencillas entre Poncho de Nigris y Adal Ramones surgieron hace más de 20 años, cuando el primero participó en el reality show “Big Brother VIP”. Adal criticó abiertamente a Poncho en un programa, diciendo: “Si existiera ahorita la ley de Radio y Comunicación donde la Secretaría de Educación Pública da la licencia de locutor, el g*** no la pasaba. O sea ¿qué hace ese cuate haciendo tele?” Eso enfureció desde entonces a De Nigris, quien dijo: “El Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver. Nunca lo he visto (a él), espero no verlo. Cuando salí de “Big Brother” también fui a “Otro Rollo”, me entrevistó y siempre tratándose de burlar, siempre minimizando”.

Sigue leyendo: