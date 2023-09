Adal Ramones estalla con Javier Ceriani de Chisme no Like en plena alfombra roja | VIDEO

El conductor de televisión mexicana, Adal Ramones, protagonizó un álgido encuentro con Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, que quedó inmortalizado en ante las cámaras del celular del periodista, lo que ha provocado que Adal se coloque en el ojo del huracán por la forma en que discutió con el experto en temas de farándula.

El momento se volvió viral en las redes sociales porque Adal, de 61 años y conductor que se consolidó profesionalmente en programas de corte juvenil como ‘Otro Rollo’ o ‘La Academia’ en México, se calentó cuando fue abordado por el reportero que estaba haciendo una grabación para sus plataformas digitales.

El material grabado fue compartido precisamente por el programa de espectáculos Chisme No Like, donde el presentador de la emisión se encuentra en la cobertura de un evento de la farandulean los Angeles, California. “Señores encontramos en exclusiva a Adal Ramones aquí en un festival de Teatro en Los Ángeles”, narraba el conductor de la emisión de espectáculos.

El encuentro era atractivo porque, como el propio Javier Ceriani lo dijo, no se trataba de algo cotidiano poder tener unas palabras de Adal Ramones.

“Nunca lo tuvimos, nunca lo entrevistamos en vivo, nunca tuve el contacto directo de Adal”, se escucha en la narración mientras se acerca al famoso conductor y realiza una grabación al estilo selfie.

Lo que se alcanza a apreciar enseguida es que Adal Ramones fue abordado por el conductor del programa y le dice que, si le puede regalar unos minutos para hablar de diferentes tópicos, y ahí comenzó la polémica escena. Adal Ramones le dijo a Javier Ceriani que no quería hablar con él.

Ceriani se sorprende por la respuesta y, sin dejar de grabar, le preguntó la razón por la que respondía de esa manera. Adal arguemntó que estaba en su derecho a negarse a dar la entrevista. “Tengo derecho a decir que no”, se escucha decir a Adal.

El conductor de Chisme No Like reaccionó rápidamente y le cuestionó a Ramones: “Pero si yo te lo estoy pidiendo como periodista y ustedes se deben a los periodistas”. Esa frase fue la que calentó a Adal Ramones, que respondió de forma contundente: “No, yo no me debo a ningún periodista”.

El encuentro no terminó ahí, pues la siguiente pregunta del conductor fue más fuerte: “¿Qué rollo tenés con los periodistas”, cuestionó mientras Adal ya se había acercado más hacia él, pero no parecía dispuesto a participar en un intercambio de preguntas y respuestas como lo estaban invitando en la grabación.

Es más, el rostro de Adal se notó molesto con la forma en que lo estaban encarando, por lo que hizo una señal de corte, al estilo de una producción televisiva, mientras Ceriani argumentaba que los periodistas hacen a los actores.

Al escuchar ese argumento, la respuesta del conductor mexicano fue directa: “Tú no me hiciste, ¿tú pagaste mis clases de actuación?”, dijo mientras levantaba la mano.

El video publicado dura casi 40 segundos y se corta después de esa respuesta de Adal Ramones, pero la narración de los hechos es que tras el inesperado intercambio Adal Ramos se volteó, se alejó del celular y el periodista y decidió continuar la plática de manera más íntima con los conocidos que se encontraba antes de ser interrumpido.

