Adal Ramones presume la pancita de embarazo de su esposa, a punto de convertirse en papá a los 61 años

Fue el pasado mes de diciembre cuando el actor Adal Ramones anunció que se convertiría en padre por cuarta ocasión y aunque la noticia desató opiniones divididas por dar la bienvenida a un bebé a los 61 años, recientemente demostró que no le importa el qué dirán al compartir una tierna foto de su esposa.

El conductor de ‘Mi Famoso y yo’ le dará la bienvenida a su pequeño junto a la empresaria mexicana Karla de la Mora, de 36 años de edad. Y para hacer menos larga la espera, el también actor ha decidido compartir una tierna publicación con la que expresó su amor por el bebé y su pareja.

“Mi hermosa esposa y la persona más cool que conozco está a NADA de regalarme lo más hermoso, la responsabilidad más grande y el tesoro de vida que me deja más en deuda con Dios (…) Todos aquí esperando a Cayetano Ramones de la Mora“, escribió Adal para acompañar una tierna imagen.

La postal en cuestión permite ver a Karla de la Mora presumiendo con orgullo su pronunciada pancita de embarazo mientras posa con mirada coqueta frente a un despampanante atardecer.

Su hazaña en redes sociales no pasó desapercibida para sus fanáticos, pero sobre todo para aquellas celebridades que han seguido de cerca su travesía hacia la paternidad. Tal fue el caso de su amigo y compañero Adrián Uribe.

Cabe recalcar que no todo ha sido miel sobre hojuelas durante esta nueva etapa en su vida, pues las críticas sobre su decisión de convertirse en padre a los 61 años surgieron de forma inmediata. No obstante, Adal Ramones decidió poner un alto a los señalamientos tan pronto como estos empezaron.

“No la dude, dije ‘¡sí!, no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital’, a Dios gracias, y espero seguir con mucha salud y mucha energía“, dijo contundente a las cámaras de ‘Ventaneando’ el pasado mes de diciembre.

