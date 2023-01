Adal Ramones responde a las críticas por cuestionar su paternidad teniendo más de 60 años

Hace unas semanas el conductor mexicano Adal Ramones dio a conocer que será papá por cuarta ocasión, el anuncio fue bien recibido por sus colegas y amigos de la farándula, no obstante, también recibió algunas críticas por el hecho de que ya tiene 61 años cumplidos como para criar a un nuevo ser.

A pesar de lo que se ha dicho, Ramones aseguró que no le preocupa su edad, así como tampoco los comentarios que se han generado en redes sociales acerca de su paternidad. Las críticas que se ha hecho se enfocan a decir que más que padre, parecerá el abuelito del bebé que nacerá en los próximos meses.

Antes de que acabara el 2022, Adal y su esposa, Karla de la Mora, dieron a conocer que tendrán un segundo hijo, tras nueve años de relación. En el momento en que se dio la noticia, las críticas no han parado, la mayoría de los comentarios se han enfocado a decir que el ex titular de ‘Otro Rollo’ ya no está en edad para convertirse en padre.

La edad no dice nada… Adal Ramones se defiende de las críticas. 😠👊 https://t.co/3wVfc8QPmU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 10, 2023

Adal tiene tres hijos, dos de su primer matrimonio y una más de segundo. Incluso, su hija mayor ya está cursando estudios universitarios en Estados Unidos, relacionados con el desarrollo de cortometrajes, en donde ha trabajado en proyectos al lado de ella. A pesar de las múltiples críticas que le han propinado, Ramones está enfocado en la nueva etapa que viene para su vida.

En el programa ‘Venga la alegría’ dijo que nunca dudó acerca de tener a su cuarto hijo y que, en cambio, es un bebé deseado: “No la dude, dije ´¡sí!, no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, a Dios gracias, y espero seguir con mucha salud y mucha energía”, expresó en entrevista esta mañana.

Ramones agregó que su cuarto hijo fue planeado, ya sea que vaya a ser niña o niño, pero es planeado. Karla, cuando éramos novios dijo: ‘Yo, creo que nada más tendremos un bebé’, cuando ya hablábamos de boda ‘porque tú ya tienes dos y van a querer a nuestro hijo’.

