Eugenio Derbez se sube al escenario a bailar con Adal Ramones, Adrián Uribe y Omar Chaparro en Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado viernes Adrián Uribe y Adal Ramones se presentaron en el YouTube Theater de Los Ángeles, California, con su espectáculo ChavoRucosTour, en donde contaron con la presencia de algunos famosos que acudieron para aplaudir su éxito, uno de ellos fue el actor Eugenio Derbez, quien al finalizar la función se subió al escenario para sorprender al público.

Adal Ramones y Adrián Uribe continúan arrasando por la unión americana con su show ChavoRucosTour, en donde por primera vez comparten el escenario para divertir a su público con monólogos y sketches completamente en español en los que hacen gala de su inigualable estilo de comedia que los ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Sin embargo, al finalizar la función del pasado viernes 11 de marzo la dupla de estrellas mexicanas volvió a sorprender a los más de 5.000 asistentes cuando invitaron al escenario a otros dos grandes de la comedia como lo son Eugenio Derbez y Omar Chaparro.

En el escenario, los cuatro actores aprovecharon para presumir sus mejores pasos de baile con el tema “Qué tal si te enamoras” interpretado por el originario de Chihuahua, en donde improvisaron una divertida coreografía que fue seguida por cada uno de ellos.

Por supuesto, este momento quedó grabado en sus respectivas redes sociales, donde compartieron fragmentos de lo vivido en esta gran noche frente a miles de personas.

“Qué bonita manera de cerrar al compartirnos el cariño de su público en LOS ANGELES con Eugenio Derbez y conmigo“, escribió Omar Chaparro al pie de una de sus publicaciones.

Mientras que, Adal Ramones, presumió el momento en que subieron al escenario sus invitados de lujo y fueron presentados ante el público que los ovacionó. View this post on Instagram A post shared by Adal Ramones (@adalramones)

Por su parte, Adrián Uribe compartió otra serie de imágenes en las que agradeció la presencia de Eugenio Derbez y Omar Chaparro, con quienes también convivieron detrás del escenario y se tomaron la tradicional foto del recuerdo.

“Gracias a todo el público que nos acompañó ayer en Los Ángeles. Y en especial a nuestros queridos amigos Eugenio Derbez y Omar Chaparro por su visita sorpresa“, sentenció el presentador de ‘¿Quién es la máscara?’. View this post on Instagram A post shared by Adrian Uribe (@adrianuribe)

También te podría interesar:

–Eugenio Derbez desata rumores sobre su posible participación en la bioserie de Chespirito

–Así reaccionó Eugenio Derbez al debut de Victoria Ruffo en Tik Tok

–Eugenio Derbez gana un SAG Awards con “CODA” y le dedica el galardón a México