Así reaccionó Eugenio Derbez al debut de Victoria Ruffo en Tik Tok

Cada vez son más las actrices que deciden darle una oportunidad a Tik Tok para generar contenido y mantenerse en tendencia; tal es el caso de la actriz Victoria Ruffo, quien durante los últimos meses se ha convertido en la sensación debido a sus pasos de baile. Pero, ¿qué opina su ex pareja y padre de su hijo, Eugenio Derbez? Aquí te lo contamos.

Fue durante la reciente ceremonia de los SAG Awards, que el comediante y su esposa Alessandra Rosaldo fueron cuestionados sobre su opinión ante el gran éxito de Ruffo en la conocida plataforma.

De primera instancia, la pareja comenzó a carcajearse tras escuchar la pregunta de la reportera. Sin embargo, Eugenio Derbez no tardó en dar respuesta cuando le preguntaron si Victoria Ruffo siempre había tenido dos pies izquierdos para bailar.

“Siempre… hay que burlarnos de nosotros mismos”, dijo el actor de la película ‘CODA: Señales del corazón’ a las cámaras de un conocido programa de espectáculos.

Dichas declaraciones surgen a unos días de que a través de Instagram circulara un video en el que se ve a todos los integrantes de la familia Derbez apoyando con bombos y platillos el debut de la actriz de ‘Corona de Lágrimas’. No obstante, se reveló que este solo se trata de un montaje realizado por un usuario. @fenix_ll #parati #fyp #victoriaruffo #baile ♬ sonido original – fenix.

Ese no fue el único tema de conversación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo durante la ceremonia de los SAG Awards, pues el mexicano obtuvo una estatuilla gracias al papel que interpretó en la película “CODA”. De hecho, durante sus agradecimientos, Derbez no pudo evitar dedicar el galardón al país que lo vio nacer: “¡Viva México”, expresó. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

