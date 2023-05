Adal Ramones se convirtió en papá a los 61 años y así presentó a su hijo Cayetano | FOTO

Adal Ramones causó revuelo en redes sociales luego de compartir la noticia del nacimiento de su hijo Cayetano, a quien dio la bienvenida durante la mañana del jueves 18 de mayo junto a su esposa Karla de la Cuesta.

Fue desde sus redes sociales que el productor y conductor de “Otro Rollo” mantuvo al tanto a sus seguidores sobre los detalles del antes, durante y después del parto de su esposa. De hecho, aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a la madre de sus hijos antes de ingresa al quirófano.

“El poder de una mujer que da vida… Te agradezco porque tu fortaleza es inspiración. Te amo mi Güera hermosa! Tener una familia es para mí, mi puerto seguro y mi regalo más grande de vida“, escribió el mexicano.

“Ningún triunfo profesional o reconocimiento es comparable a llegar y verme rodeado por mis amores más grandes. Te amo, estoy emocionado y mil veces más nervioso que tú. Wow por ti… por todas las mujeres que dan vida y siguen siendo la clave de una sociedad. Aquí haciendo lo que me corresponde… amarte”, concluyó.

Sería tan solo unas horas después de su primera publicación que Adal Ramones dejó ver a mamá e hijo durante sus primeros minutos juntos.

“Queridos todos, aquí celebrando la vida”, escribió para acompañar la fotografía publicada en sus historias de Instagram que fue protagonizada por Karla de la Cuesta y su segundo hijo juntos. “Llegó Cayetano y los dos en perfectas condiciones”, añadió.

Es así como Adal Ramones se convirtió en padre por tercera ocasión, a sus 61 años de edad. Cabe recalcar que desde que el famoso anunció el embarazo de su esposa las críticas no tardaron en tocar a su puerta; no obstante hizo caso omiso a sus detractores y afirmó que la paternidad “es una bendición a cualquier edad”.

“Te lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada, entonces eso no me afecta”, dijo a la prensa hace unos meses atrás.

