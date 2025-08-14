Se confirma reencuentro del elenco de ‘Otro Rollo’ tras 18 años

Excelentes noticias para los fanáticos del programa “Otro Rollo”, pues a 18 años de su última transmisión, se dio a conocer que el elenco original se reencontrará en un show en vivo que recorrerá varias ciudades de la República Mexicana. ¡Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles!

“Enrollados: La Reunión” es el nombre del espectáculo en teatro que reunirá a Adal Ramones, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos y Eduardo España, y que promete al público regalarles horas de risa y diversión.

A través de un emotivo mensaje, el conductor del exitoso programa compartió la noticia con sus seguidores, no sin antes decirse emocionado por reencontrarse con amigos y retomar (en un formato diferente) el proyecto que le abrió las puertas a nivel internacional.

“Después de años, ¡vuelvo a juntarme con mis amigos, con mis hermanos! Lo que marcó a una generación en la televisión ahora hará historia en los teatros más importantes de México“, se lee en el anuncio que lanzó desde su cuenta de Instagram.

En una entrevista concedida al programa “Sale el Sol”, el también productor confesó que si bien el proyecto logró concretarse, hubo varios obstáculos en el camino que tuvieron que superar.

“Desde hace años teníamos la cosquillita de: ‘¿Y si hacemos un show en vivo?’. Y en la pandemia hice una comida en la casa de ustedes e invité a todos y ahí como que dos o tres dijimos: ‘¿Qué pasaría?’ (…) Fue todo un rollo en las agendas y al final de cuentas dijimos: ‘Aquí podemos todos’, que es arrancar la gira a mitad de enero, hacer la segunda mitad de enero y todo febrero“, expresó.

Por su parte, su colega Yordi Rosado tampoco dejó pasar la oportunidad de celebrar el esperado reencuentro, razón por la que recurrió a sus redes sociales con una publicación en la que se dejó ver junto a sus compañeros de elenco en una divertida selfie.

“Estamos de vuelta y es gracias a ustedes. Con mucho cariño e ilusión les comparto que haremos una única temporada de un show en vivo con las personas más importantes de mi vida profesional“, son las palabras que usó para acompañar su post.

El show “Enrollados” contará con una sola temporada que dará inicio el próximo 15 de enero en Mexicali. Además, la gira los hará visitar otras ciudades como: Tijuana, Torreón, Saltillo, Puebla, Mérida, Querétaro, Guadalajara y Veracruz, por mencionar algunas.

La venta general de boletos está programada para este 15 de agosto, a partir de las 11:00 AM (hora de la ciudad de México) desde el sitio web https://musicvibe.mx/enrollados-tour/.

Seguir leyendo:

• Adal Ramones asegura que Omar Chaparro nunca le hizo sombra a “Otro Rollo” ¿pleito en puerta?

• De animador a estrella: la exitosa trayectoria de Yordi Rosado

• Adal Ramones conmemora 8 años de matrimonio junto a Karla de la Mora