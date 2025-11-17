Sergio Mayer Mori en ‘La Granja VIP’: “Mi papá no tiene talento”

Sergio Mayer Mori se está consolidando como uno de los participantes más comentados de ‘La Granja VIP’, no solo por sus acciones dentro del reality, sino por las explosivas declaraciones sobre su vida personal y, especialmente, sobre su relación con su padre, el también actor y exdiputado Sergio Mayer.

En una reveladora conversación con el exluchador Alberto del Río, el joven cantante abordó sin filtros temas como el talento, la disciplina y el trabajo en la industria del espectáculo, lo que derivó en polémicas afirmaciones sobre su progenitor.

La charla comenzó con Del Río destacando cómo el reality podría impulsar la carrera de Mayer Mori. Fue al hablar de la importancia del talento y la oportunidad cuando Sergio decidió poner a su propio padre como ejemplo.

“Por ejemplo, y lo voy a decir aquí: mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabr*… y bien“, afirmó.

Sin embargo, lejos de querer simplemente denigrarlo, Mayer Mori matizó su comentario atribuyendo el éxito de su padre a otras virtudes. “O sea, también hay gente como mi jefe que te digo: no es el talento, es que son chambeadores, son disciplinados, son profesionales y eso también te lleva lejos”, explicó.

Alberto del Río intervino para mencionar el carisma como factor clave, a lo que el hijo de Mayer respondió con otra confesión impactante: “Mi papá… parece sociópata, mi papá es un carismático de a madres. Y wey, juntar las dos… si eres disciplinado, profesional, carismático y aparte tienes talento, pendejo si te mueres de hambre, la verdad”.

La relación padre e hijo

Tras analizar el talento paterno, Sergio Mayer Mori abrió un capítulo más íntimo y doloroso: su complicada relación con su padre durante la adolescencia. Reveló que pasaron años sin hablarse y describió a Sergio Mayer como “súper militar y súper estricto”.

“La neta yo tuve pedos con mi jefe años. Mi jefe y yo no nos hablamos. El wey llegaba a la casa y me veía viendo tele y se emputaba conmigo: ‘¿Por qué no estás ensayando?’”, recordó.

Confesó que a los 14 años solo deseaba descansar y ver televisión, pero la presión de su padre para que practicara guitarra constantemente era abrumadora. “O sea, el wey quería que estuviera las 24 horas del día ensayando… cuando el wey se enoja te haces pipi en los pantalones, me acuerdo de que a mí me daba miedo“, admitió.

A pesar de los duros recuerdos, Mayer Mori demostró tener una perspectiva más madura y comprensiva hoy en día. Aseguró que ahora entiende que el comportamiento estricto de su padre nacía del deseo de que él siguiera sus pasos y tuviera su misma ética de trabajo.

“Hoy entiendo que es porque el wey quería que yo hiciera como es él”, reflexionó. Incluso reveló un sorprendente dato: su padre sería consciente de sus propias limitaciones artísticas. “Él lleva 30 años haciendo cosas para las que la neta no es bueno, y él lo sabe, él me lo ha dicho a mí”.

Mira aquí las declaraciones de Sergio Mayer Mori:

