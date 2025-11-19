La Bea y Alfredo Adame vivieron un fuerte encontronazo en ‘La Granja VIP’

Nada justifica los hechos de violencia, ni la verbal y muchísimo menos la física. Pero la situación dentro de “La Granja VIP” para Alfredo Adame se ha ido complicando en los últimos días. Y Bea se ha llevado la peor parte.

Muchos creen que la comediante provocó al mexicano. Mientras que otros aseguran que todo es parte del plan de Fabiola Campomanes, quien afirmó que esta semana intentarían sacar del quicio al protagonista y villano de telenovelas. Justificando cada acción como “creación de contenido”.

La discusión entre Bea y Adame ha dividido al público; hay gente que aplaude que Adame por fin haya reaccionado, no permitiendo que lo sigan provocando. Mientras que otros aseguran que su reacción fue exagerada.

Lamentablemente, todas las voces de alguna manera tienen sus puntos válidos de razón. Sin embargo, el problema es que entre la Bea y Adame hay una clara disparidad; solo uno de los dos lleva el cansancio del trabajo diario. Ahora bien, la dinámica en la que supuestamente Adame terminó jalándole el cabello a Bea para estrellarle el pastel correspondiente a la misma podría tomarse como una clara agresión física por parte del actor.

Hay que recordar que Adame y Eleazar Gómez son los personajes a los que han sometido los granjeros, dejándolos como peones durante varias semanas y de manera constante, mientras que muchos de los que votan para que él sea granjero son jóvenes y saben también hacer el trabajo. Todo este trato también termina afectando la psiquis de una persona, tomando en cuenta que Alfredo tiene 70 años.

La granja es tan justa como justos sean sus granjeros. Pero también tendrá sus injusticias dependiendo de cómo quieran ejercer el poder aquellos que tienen una posición de superioridad dentro del mismo.

Lo de Adame y Bea es lamentable, porque al final los dos hacían buen equipo cuando ella y Teo aún no se aliaban a Sergio Mayer Mori, un personaje al que día con día el público ya no soporta dentro de la competencia.

Habrá que esperar para saber el dictamen de la producción y si al final Adame termina siendo expulsado del reality o no.

Sigue Leyendo más de “La Granja VIP” aquí:

· Kim Shantal es la primera nominada de la semana, por el legado de Manola en ‘La Granja VIP’

· Sergio Mayer Mori en ‘La Granja VIP’: “Mi papá no tiene talento”

· Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada de ‘La Granja VIP’