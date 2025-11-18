Kim Shantal es la primera nominada de la semana, por el legado de Manola en ‘La Granja VIP’

“La Granja VIP” tiene muchas dinámicas que son realmente buenas y refrescantes. Sobre todo el poder que se le otorga al eliminado de la semana con la dinámica de “el legado”. Aquí es donde el que se va tiene la oportunidad de seguir jugando para su equipo o de vengarse de aquel o aquella que lo haya dejado en riesgo de eliminación y por el cual terminó siendo votada de la casa.

Manola Diez, como la más reciente eliminada del proyecto, hizo uso de este poder y dejó como primera nominada de la semana a Kim Shantal, una personalidad con la que tuvo roces durante sus últimos días dentro de la granja.

Sus argumentos fueron claros. Nominó a Shantal para hacerle sentir lo mismo que vivió ella siendo nominada esta semana y para dejarle claro tanto a ella como al resto de granjeros de “qué cuero salen más correas”. Es decir, quién de las dos podrá más.

¿La eliminación de Manola se esperaba? Sí y no. Estaba nominada entre pesos pesados, considerando que ella misma también tenía suficiente apoyo como para dar la pelea. Sin embargo, tanto Alfredo Adame como Eleazar Gómez son considerados dueños del contenido y de la narrativa del juego, a tal punto que, pese a ser minoría dentro de la granja, fuera de esta poseen muchísimo apoyo en la mano del público.

Luego, la eliminación de Teo fue arriesgada porque quisieron probar poder vs. poder, y el equipo del creador de contenido no se dejó silenciar e hizo todo el ruido posible para mantener a su “loba” dentro de la competencia. Además, la forma de juego de Teo ha sido divertida y transparente; por esta razón ha sido mucho más fácil para Ricardo Peralta trabajar en pro de su victoria. Teo cuenta con mucho cariño en el público televidente, en comparación con el hate que sumó Pepe en “La Casa de los Famosos México 2”.

