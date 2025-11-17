Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada de ‘La Granja VIP’

Manola Díez fue eliminada de “La Granja VIP“. El muro integrado por Alfredo Adame y Eleazar Gómez ha perdido una integrante. Aunque esto les permite tener al menos a una aliada fuera del reality, dentro de la competencia los deja medianamente aún más marginados.

Los granjeros además parecen no entender que seguir dejando a Adame y a Eleazar como peones lo único que hace es que el público se afiance aún más en protegerlos. Ya no se trata de que ellos se victimicen. Ellos verdaderamente se están convirtiendo en víctimas del juego, ya que los que son mayoría no les permiten descanso alguno, como en el caso de Eleazar, que no solo es ya el eterno nominado, sino que lleva dos semanas consecutivas como peón.

Manola, en medio de todo esto, ya conoce un poco la opinión pública sobre su juego. Para algunos fue entretenida y para otros, la verdad es que fue cansada. La actriz se manejó siempre en unos niveles intensos de emociones diversas que en ocasiones la llevaron a mostrarse polarizada entre la risa, la ira y la desesperación de la convivencia.

Sin embargo, pese a todas las emociones, Manola nunca se dio por vencida ni renunció al reality. Al ser eliminada, lloró de tristeza porque ella quería seguir en competencia. Pero quedó en la placa con pesos realmente pesados, permitiendo que Eleazar regresara a la granja, junto a Alfredo Adame y Teo.

