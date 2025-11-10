¿Lolita Cortés podría ser sancionada por abandonar La Granja VIP?

‘La Granja VIP’, reality show de TV Azteca, sin duda, está viviendo sus momentos más tensos: El domingo, Lolita Cortés tomó la decisión de abandonar el programa de telerrealidad y Jawy Méndez fue eliminado, después de una fuerte discusión con Eleazar Gómez.

Debido a la repentina salida de Cortés, los espectadores comenzaron a especular en redes que quizás tenía que correr con el riesgo de ser sancionada, esto debido a que, según la versión dicha en el programa, ‘Ventaneando’ era una de las celebridades mejor pagada de esta primera edición.

La actriz y cantante justificó su salida voluntaria por motivos de salud mental. Durante una emotiva transmisión, Cortés explicó entre lágrimas que padece trastorno de ansiedad, una condición que le generó episodios de claustrofobia y ataques de pánico dentro de la competencia.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Yo pensé que lo iba a lograr“, declaró.

La artista, que contaba con un masivo apoyo del público —evidenciado en más de nueve millones de votos que la salvaron en una gala anterior—, fue firme en su decisión: “Me tengo que ir, necesito sanar. Esta decisión es para poder continuar en los escenarios”.

¿Una multa millonaria?

Sin embargo, esta valiente decisión tiene un precio. De acuerdo con versiones no oficiales, Lolita Cortés podría enfrentar una sanción económica cercana a los 50 mil dólares (aproximadamente 915 mil pesos mexicanos) por incumplimiento de contrato.

🚩 Se dice que LOLA CORTÉS deberá pagar $50,000 dólares de multa por haber abandonado por su cuenta #LaGranjaVIP



Pagaría por ver la cara de JOLETTE al enterarse que Dolores Vanessa Cortés Jiménez no aguantó estar en un reality show 🤭#LolaCortes #LaGranjaVIPMX #Jolette pic.twitter.com/5Wir7NJFJu — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 10, 2025

En el programa ‘Ventaneando’, se confirmó la existencia de estas cláusulas sancionatorias. El conductor Adal Ramones intentó persuadirla de quedarse, advirtiéndole expresamente sobre las posibles consecuencias legales. Un comentarista del programa afirmó: “Definitivamente, se vale que, si tú ya no estás a gusto en un lugar, te puedes ir, asumiendo las consecuencias que eso conlleva”.

El caso de Lolita Cortés no es aislado y recuerda situaciones similares en otros realities. Tanto Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México’ como Ninel Conde en el mismo programa, enfrentaron disputas contractuales tras sus respectivas salidas.

En el caso de Conde, la producción incluso consideró acciones legales por violar la confidencialidad de su contrato, lo que finalmente se resolvió con su participación en eventos posteriores del reality.

El emotivo episodio concluyó con Lola despidiéndose de sus compañeros y reencontrándose con su hija fuera del set. En una entrevista posterior, la artista agradeció el cariño del público y reflexionó: “No está mal, no estoy mal… simplemente soy diferente. Pero estoy bien”.

