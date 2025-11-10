Lolita Cortés abandona “La Granja VIP”

¡Pasó lo impensable! Lolita Cortés abandonó “La Granja VIP“, bajo la premisa de priorizar su salud mental. Habló de temas de ansiedad, entre otras cosas, y sumergida en un “mar de lágrimas” abandonó la competencia, minutos antes de que se diera a conocer que el voto popular elegía a Jawy Méndez como cuarto eliminado de esta competencia.

Hay muchos sentimientos encontrados en torno a Lolita. La gente aprendió a conocerla en este show, pero también se generaron grandes expectativas de una mujer que ha construido una carrera televisiva siendo la “juez de hierro” de La Academia, la competencia de canto de TV Azteca.

Su forma de ser genera que muchas personas la escuchen, pero también le exijan, porque como juez ella ha emitido sin temor alguno comentarios que en muchos exacadémicos en su momento también despertaron problemas de estrés y ansiedad. Y cada domingo sus exigencias eran extremas, porque bajo la premisa de que el medio es así de exigente, ella se daba permiso para criticar sin mesura.

¿Entonces? No es que ahora que ella esgrime el tema de su ansiedad y su estrés, la gente deba pasarlo por alto y someterla a seguir en un lugar en el cual ella ya no desea estar. Pero sí tienen derecho a criticar y pedirle respuestas desde esas mismas premisas en relación a lo que hizo en el pasado. Pasado como el que al día de hoy le siguen haciendo querer pagar a Eleazar Gómez.

Lolita podría haber dado mucho más en la competencia, llegar incluso a la final y pelear el primer lugar con cualquiera de los favoritos. Sin embargo, después del llamado de atención que Adal Ramones le dirigió en pantalla hace algunos días, Lolita Cortés se vino abajo; por esta razón es que muy pocas personas sienten creíbles sus argumentos. Sin embargo, al final lo único que queda es respetarlos porque hoy ya no es una granjera más dentro de este proyecto.

Sigue Leyendo más de La Granja VIP Aquí:

· Jawy es el cuarto eliminado de ‘La Granja VIP’; ¿gracias a Eleazar Gómez?

· ‘La Granja VIP’: Jawy Méndez le declara la guerra a Eleazar Gómez tras una traición

· La Bea deja en ridículo a Sergio Mayer Morí en ‘La Granja VIP’