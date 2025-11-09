‘La Granja VIP’: Jawy Méndez le declara la guerra a Eleazar Gómez tras una traición

El ambiente en ‘La Granja VIP’ se volvió a calentar, y esta vez parece haber llegado a un punto de ebullición. La reciente traición de Eleazar Gómez hacia Jawy Méndez desató una guerra declarada que promete sacudir los cimientos del reality show de TV Azteca.

Todo comenzó cuando Eleazar Gómez, tras ganar el Reto de Salvación de la semana, no solo aseguró su inmunidad, sino que obtuvo el poder de nominar directamente a otro compañero. En una jugada que evidenció las fracturas dentro de la granja, Eleazar eligió traicionar a Jawy Méndez, con quien ha arrastrado públicas diferencias por el trabajo que realizan dentro de la casa.

La respuesta de Jawy no se hizo esperar. Una vez finalizado el programa al aire, las cámaras de confesionales captaron el momento en que Méndez se levantó y fue directamente a buscar a Gómez. Con los ánimos exaltados y señalándolo, Jawy lanzó un contundente mensaje: “Mi gente está aquí, voy a volver y vas a ver que no vas a durar mucho”. Eleazar no dudó en interpretar estas palabras como una amenaza directa.

Sin embargo, el primer encuentro fue solo el round inicial. Minutos después, la tensión escaló en un segundo enfrentamiento. Al verse en la sala, Jawy volvió a encarar a Eleazar, quien lo observaba desde cierta distancia. “¿Qué te me quedas viendo? Conmigo esos paraditos no van. Te lo digo respetuosamente: conmigo no van esas miraditas”, advirtió Méndez.

De nueva cuenta, Eleazar insistió en que se trataba de una amenaza, a lo que Jawy volvió a negar.

Acusaciones de juego sucio

Más allá de los cruces verbales, la acusación central de Jawy Méndez apunta a la estrategia de Eleazar dentro del juego.

Según Méndez, Gómez tiene la costumbre de hablar a espaldas del resto de los granjeros, utilizando como “excusa que es su juego”. Esta misma crítica ha sido compartida por otros participantes como César Doroteo y Kike Mayagoitia, quienes han señalado a Eleazar por no ser capaz de decir las cosas de frente.

Jawy añadió que “El miedo en los ojos se le nota. Y siempre ha vivido con miedo. ¿Por qué? Porque solo sabe vivir en la mentira. Y su juego de vida le ha salido mal y su juego aquí le va a salir peor”.

‘La Granja VIP’ se transmite por TV Azteca y el 24/7 está disponible a través de Disney+.

