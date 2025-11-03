Omahi es el tercer eliminado de La Granja VIP, y Eleazar Gómez vuelve triunfante junto a los demás granjeros

Lis Vega, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia regresaron a “La Granja VIP“, mientras que Omahi se convertía en el tercer eliminado del exitoso reality de TV Azteca. Tras su eliminación, el creador de contenido declaró: “La nominación me cambió la estrategia, se me quitaron las ganas de jugar; fueron tres semanas, pero se sintieron como tres meses; solo me quedo con las cosas buenas y las personas lindas que conocí dentro”.

Lamentablemente para Omahi, el público no logró conectar con él, y desde la primera semana los televidentes insistían en que este fuese nominado para poder sacarlo de la competencia. Muchos consideraban que no hacía absolutamente nada y ser tan amigo y aliado de Sergio Mayer Mori también terminó pasándole factura.

Eleazar Gómez regresó a la casa, por tercera ocasión consecutiva, y es que aun cuando Kim Shantal, Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Morí lo visualizan siempre nominado para que sea eliminado, el público se niega a dejarlo ir. Sobre todo porque los fans han podido ver que la pieza clave dentro del juego de manipulación no es otro más que Morí.

El joven hermano de Zoraida Gómez, también conocida por su papel de Lujan en la telenovela “Rebelde”, ha logrado conquistar a una parte del público que lo considera pieza clave dentro de la competencia. Su sola presencia genera cierto caos, que en un reality es necesario. Es decir, todo villano necesita un héroe para que su historia cobre sentido dentro del juego.

Este es también el éxito de Sergio Mayer Morí, quien aunque villano tiene un selecto público que lo consideran el perfecto Maquiavelo de esta edición. Mientras que otros lo ven más como el perfecto titiritero, por lo bien que se le da manipular a sus compañeros sin verse descubierto por ninguno.

Este es también el éxito de Sergio Mayer Morí, quien, aunque villano, tiene un selecto público que lo considera el perfecto Maquiavelo de esta edición. Mientras que otros lo ven más como el perfecto titiritero, por lo bien que se le da manipular a sus compañeros sin verse descubierto por ninguno.

Sigue Leyendo más de La Granja VIP aquí

· Adal Ramones desmiente rumores sobre su salida de ‘La Granja VIP’

· Adrián Marcelo tilda de “enferma mental” a Manola Díez y critica a ‘La Granja VIP’

· Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM, responde a las comparaciones con La Granja VIP