Adal Ramones desmiente rumores sobre su salida de ‘La Granja VIP’

En medio de la creciente polémica y tensión que rodea al reality show ‘La Granja VIP’, su conductor, Adal Ramones, salió al frente para desmentir categóricamente los rumores que apuntaban a su posible salida del programa.

Las especulaciones sobre el reemplazo del presentador se viralizaron en plataformas digitales, señalando una serie de errores durante las transmisiones en vivo como el presunto motivo. Sin embargo, Ramones calificó estas versiones como parte de una “guerra sucia” mediática.

Fue en La Taquilla, el espacio radial de René Franco en YouTube, donde el conductor abordó el tema sin tapujos. “Son tácticas de guerra, tú lo sabes. Se hicieron ayer, se hacen hoy y se harán siempre”, declaró Ramones.

El experimentado presentador aseguró que se trata de una campaña orquestada para opacar el éxito del reality. “Son peticiones a ciertos conductores, periódicos, medios, de ‘necesitamos le tires a este programa que nos hace sombra’”, afirmó, insinuando que existen intereses creados en su contra.

Competencia de ‘La Granja VIP’

Ramones fue más allá y situó a la producción de TV Azteca en el centro de una batalla por la audiencia. Enfatizó que la única competencia directa de ‘La Granja VIP’ ocurre los domingos frente a ‘¿Quién es la Máscara?’, y subrayó la filosofía de que “el sol sale para todos”.

Sin embargo, explicó las diferencias sustanciales con otros formatos, haciendo una clara alusión a ‘La Casa de los Famosos’ de Televisa. Ramones destacó que su programa se graba en locaciones abiertas, lo que exige un esfuerzo logístico muy distinto.

El conductor incluso reveló tener conocimiento de que “ejecutivos que no tienen que ver ni con Televisa o Univision” están detrás de la propagación de estas fake news o noticias falsas desde Miami. “Sabían ciertas personas que esto podía menguar el éxito que podía tener La Casa”, señaló, argumentando que el objetivo final de estas versiones sería afectar la recepción del programa en el público mexicano.

Para dejar más clara su posición, Adal Ramones detalló que, antes de unirse a TV Azteca para conducir La Granja VIP, notificó de su decisión a ejecutivos de Televisa, empresa con la que mantuvo una larga relación laboral. Según su testimonio, contó con una aprobación informal para integrarse al proyecto.

“Con Televisa no tengo ningún rollo”, sentenció, cerrando así cualquier especulación sobre un supuesto conflicto con su anterior casa televisiva.

