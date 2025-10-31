Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM, responde a las comparaciones con La Granja VIP

Desde que inició ‘La Granja VIP’, de TV Azteca, los usuarios en redes sociales no han dejado de compararlo con ‘La Casa de los Famosos México’, de Televisa, y justamente, Rosa María Noguerón, productora de ‘LCDLFM’, habló al respecto en un encuentro con los medios de comunicación mexicanos.

Ante las críticas que señalan que LCDFM no escucha al público, en contraste con su programa competidor, Noguerón afirmó:

“Si no le hiciéramos caso al público… ahí está el ganador. Por algo tuvimos los millones de audiencia que tuvimos, por algo somos trending topic no con uno ni dos, a veces con 15 posiciones, entonces creo que los números hablan por sí solos”, declaró.

La productora fue cuestionada específicamente sobre los errores técnicos y las fallas en las transmisiones en vivo que han plagado a’ La Granja VIP’. Con diplomacia, Noguerón evitó criticar directamente al programa rival, pero reafirmó la filosofía de su producción.

“Yo respeto el trabajo de cada quien, son programas muy cansados, desgastantes. Yo no puedo opinar, no lo he visto. Que la gente opine, la gente que ha conocido ‘La Casa de los Famosos México’ a lo largo de tres temporadas es la que podrá tener la mejor opinión”, comentó.

Esta postura se da en un contexto donde, a pesar de los altos niveles de audiencia de LCDLFM, las comparaciones en redes sociales muestran una ligera inclinación a favor de La Granja VIP, en gran parte porque su producción ha logrado aclarar algunas polémicas en cuestión de horas.

No obstante, el programa de TV Azteca también ha enfrentado sus propias críticas por constantes fallas técnicas durante sus transmisiones.

¿Sergio Mayer Mori rechazó La Casa de los Famosos México?

El encuentro con la prensa también tocó otros temas. Noguerón fue preguntada sobre las declaraciones de Sergio Mayer Mori, quien en ‘La Granja VIP’ confesó que no habría aceptado entrar a LCDLFM porque, según él, no podía meter su guitarra.

En la actualidad, Mayer Mori es uno de los participantes más conocidos y populares en ‘La Granja VIP’, el joven acumula miles de fans que dejan comentarios en las redes sociales del programa.

La productora desmintió rotundamente que se le hubiera hecho una oferta formal al cantante, dejando claro que su nombre solo se había mencionado de manera superficial. “¿Ustedes creen que es despreciable estar en La Casa de los Famosos? Su nombre estuvo sobre la mesa, pero realmente un ofrecimiento no”, aclaró.

