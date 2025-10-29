Manola Díez estalla contra sus compañeros por la falta de la comida en La Granja VIP

Vaya encontronazo protagonizaron Manola Díez y algunos de sus compañeros dentro del reality “La Granja VIP” como resultado de la reducción de su presupuesto de comida y desacuerdo con la distribución de dichos alimentos.

Y es que la conductora de programas como “Otro Rollo” y “Big Brother” no tuvo reparo en expresar su descontento luego de que se le negara un café, calificándolo como una falta de consideración por parte de la capataz de la semana, la comediante Bea.

“La pelada esta sin educación (…) Conmigo que no se metan y menos me van a negar la comida“, expresó Manola Diez visiblemente molesta. A este reclamo siguió una ola de cuestionamientos ante la autoridad de su compañera, pues según su perspectiva, carece de liderazgo.

“Le das el poder a alguien que no sabe liderar, que no sabe asumir la responsabilidad (…) Aquí todos son unos p*nch*s miserables”, añadió mientras el resto de sus compañeros intentaban calmar los ánimos.

En respuesta a esta aseveración, la comediante que goza de inmunidad esta semana desmintió las acusaciones de Manola: “Yo no te negué la taza, incluso te dije, ‘pregúntale a varias personas y si quieren, entonces si se hace el café’. Pero gastar café para una sola y taza, cuando somos catorce… como que no cuadra. Y no te mentí y fui honesta contigo”.

“Al menos yo, Manola, ¿sabes qué? Dicen las cosas como son. Yo no puedo ser hipócrita y decir: Dispénseme, estaba jugando“, reiteró la rubia.

Ante la mirada atenta de La Bea, Jawy, César Doroteo, Kim Chantal y Lolita Cortés, Manola Díez aseguró que la disputa está lejos de terminar: “¿No hay comida? Yo lo veo a otro nivel, yo no le tengo miedo ni al miedo, señor, porque yo también me levanto y trabajo, que aquellos traguen y trabajen por mí, no voy a comer migajas de lo que les sobran“.

Sin embargo, el golpe final se dio cuando rechazó sentirse preocupada ante la posibilidad de que el público la saque del show por expresar su sentir en contra de otros integrantes del programa.

“A mí se me negó la comida y va a haber un problema con la producción (…) A mí me gusta la guerra. Si no hay paz, hay guerra. Si el público decide sacarme, me saca. Si no me saca, ya“, dijo para finalizar.

