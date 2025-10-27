Eleazar Gómez regresó triunfal a “La Granja VIP” y Sandra Itzel es la eliminada del público

La competencia dentro de “La Granja VIP” se intensifica durante los domingos de eliminación. La dinámica de nominación es tan atractiva que los fans deben mantenerse al día con sus granjeros favoritos para evitar que este sea eliminado de caer en la placa.

Esta semana Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez terminaron siendo los nominados. Y aunque había un fuerte furor pujando porque el joven actor mexicano saliera, por fin, del juego. La eliminación llevaba escrito el nombre de Itzel.

El público no terminó de conectar con ella, y muchos fans de La Casa de los Famosos México 3 se unieron para eliminarla, dándole votos concretos a Eleazar Gómez, con el único afán de “vengar” a Adrián Di Monte. Ya que el miembro del cuarto noche, mientras estuvo dentro de dicho reality, recibió ataques concretos y certeros por parte de su expareja, que terminaron por dividir y empañar en gran medida el juego del ganador de “La Isla”. Desafío Extremo 1″, de Telemundo.

Karma. Muchos usuarios de las redes sociales aseguran que a Sandra Itzel le llegó el karma, mientras que otros no entienden qué es lo que provocó su eliminación.

Ciertamente, el juego de Itzel no era atractivo. Se quiso aprovechar del juego de “víctima” retomando estrategias similares a las de Mar Contreras con el cuarto noche, cuando aquí ella sí tenía personas con las que convivir de manera tranquila en el grupo de mujeres.

Hablamos de Lolita Cortez, La Bea y el mismísimo Teo; incluso Fabiola Campomanes y Kim Shantal estaban para apoyarla. Razón por la cual nadie le compró la idea de sentirse sola entre las mujeres, a tal punto de preferir ser la única aliada de los hombres en la competencia.

También hay que recordar que sobre Eleazar pesaba el papel de “culpable” cuando su nominación a Sandra provenía del mismísimo Sergio Mayer Morí y buena parte del público terminó defendiéndolo por esto. Además, hay un amplio sector de la población que ama el conflicto y el drama y aseguraban que no era tiempo aún de sacar a Eleazar del juego, para seguir sosteniendo ese estandarte de conflicto dentro de la competencia.

Sin embargo, haber regresado no le asegura nada a Eleazar; algunos compañeros no lo quieren y pocos confían en él.

