Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio sobre presunta demanda por violencia

En medio de la ola de rumores que giran en torno a Eleazar Gómez sobre una supuesta demanda por violencia doméstica a su actual pareja, la propia involucrada, Miriam Alejandra García, tuvo una aparición especial en la gala de “La Granja VIP” para aclarar dichas acusaciones de una vez por todas.

En un segmento especial dentro de la más reciente transmisión del programa, el conductor Adal Ramones charló con la actual pareja sentimental del actor y la cuestionó de forma directa sobre la presunta demanda.

Sin miramientos, la joven negó categóricamente esta versión que circula en redes sociales tras los reportes de la periodista Ana María Alvarado: “Estoy muy sorprendida, yo me desperté con esta noticia que hubo. Yo tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues, obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta”, declaró en videollamada.

Y es que le resulta incompresible que se maneje esta narrativa cuando ella se ha mostrado al pie del cañón con el actor en este proyecto, algo que no haría si realmente hubiera sido agredida físicamente por él.

“Es totalmente falso, si no, no estuviera aquí apoyando a Eleazar (…) Fue bastante desagradable y creo que se deberían tomar algunas restricciones ante eso porque, a final de cuentas, hablan de mi persona y se meten en cuestiones legales“, añadió.

Asimismo, argumentó que más que dañar la reputación de Eleazar Gómez, la afectada ha sido ella, pues al no pertenecer al mundo del entretenimiento comprometen su integridad: “El hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones me afecta porque no tienen conciencia de que yo no estoy en el medio, pero tengo familia, amigos y gente que se preocupa por mí“, lamentó.

Miriam Alejandra García finalizó su participación en el show destacando las cualidades que posee Eleazar Gómez y que ha presenciado de primera mano a lo largo de su relación: “Lo que puedo decir es que conmigo es una persona súper comprensiva; ha sido un gran apoyo en algunas situaciones que he vivido; es una persona muy alegre”, reiteró.

