Flor Rubio y Ferka protagonizan tremendo encontronazo por Eleazar Gómez en “La Granja VIP”

La más reciente gala de “La Granja VIP” trajo consigo miles de sorpresas, incluyendo la salvación de uno de los artistas que se encuentran en riesgo de eliminación este domingo, siendo Eleazar Gómez el afortunado de la noche. Sin embargo, hubo otro momento que se robó la atención del público y generó revuelo en redes sociales: el fuerte encontronazo que protagonizaron las panelistas Flor Rubio y Ferka. ¿Cuál fue la razón de su desacuerdo? Aquí te contamos los detalles.

La acalorada discusión se registró luego de que Ferka recordara las declaraciones que la periodista emitió sobre el actor durante la gala previa, donde argumentó que este merece una segunda oportunidad a pesar de que años atrás se enfrentó un proceso penal por violencia familiar.

“Todos tenemos una segunda oportunidad, el señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me parece de muy hombre, porque ha enfrentado su error, que nadie lo va a disculpar, hizo trampa en un juego, pero lo está enfrentando con la inteligencia que le ha dado la rehabilitación después del error que cometió en la vida real y eso me hace pensar bien de él”, dijo Rubio en ese entonces.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Ferka hizo mención de estas declaraciones al externar que, a diferencia de Flor, el público difícilmente apoyaría a Eleazar Gómez por sus antecedentes: “Afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como Flor, la gente tiene memoria. Obviamente no creo que lo vayan a apoyar“, exclamó desatando la ira de su compañera de proyecto, quien no dudó en responder contundente.

“No entiendo tu comentario (…) Se nota que no escuchaste mi comentario“, reprochó la conductora de “Venga la Alegría. “Ayer dijiste: ‘Ya los disculpamos’. Tú lo disculpaste, yo no”, reiteró la ex integrante de “La Casa de los Famosos”.

Esta última aseveración habría incendiado el foro, haciendo que Flor Rubio pidiera la palabra para exponer su opinión nuevamente, algo que Adal Ramones concedió: “Yo dije que Eleazar Gómez está cargando con una historia. El señor estuvo en la cárcel acusado de violencia familiar, cosa que repruebo terminantemente. Pero esta sociedad, que fue lo que dije, permite la reinserción social. Él estuvo en la cárcel, cumplió una condena, está en este momento en rehabilitación por parte de las autoridades“, detalló.

La estrella de la pantalla chica concluyó su mensaje con una petición a Ferka: “Me parece muy grave lo que acabas de decir. Y te pido, por favor, que no pongas palabras en mi boca. Es muy peligroso lo que está diciendo la señora”, sentenció.

A pesar de este inesperado intercambio entre las panelistas, la velada no falló en regalar otros momentos de tensión de sorpresa, incluyendo la prueba de salvación en la que Eleazar Gómez salió victorioso. Con esta resolución, el famoso se deshizo de la posibilidad de ser el eliminado de este domingo, destino que Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo aún podrían enfrentar.

