Primeros nominados de La Granja VIP y todo lo que debes saber del reality show

Desde que inició ‘La Granja VIP’ ha capturado la atención del público y las redes sociales son testigos de ello. Entre los concursantes, Sergio Mayer Mori se convirtió en el primer capataz del reality show, mientras que los nominados son: Alfredo Adame, César Doroteo, La Bea y Eleazar Gómez.

Cualquiera de ellos podría salir si no logra enamorar al público por completo durante estos días. Un dato curioso es que Adame fue la primera estrella confirmada para este programa de telerrealidad de TV Azteca. En la conducción del espacio está el reconocido animador, Adal Ramones.

Más sobre la ‘Granja VIP’

La primera semana del programa ya dejó claras las reglas del juego, con pruebas de poder, nominaciones sorpresa y una creciente expectativa por el evento principal de los miércoles: la asamblea.

El lunes, los participantes enfrentaron la prueba semanal para determinar al primer Capataz, una figura clave con inmunidad y el poder de dar órdenes. La sorpresa fue Sergio Mayer Mori, quien no solo se aseguró la salvación de la nominación, sino también el privilegio de disfrutar de la suite, eligiendo como compañía a la participante Kim Shantal.

El camino hacia la posible expulsión ya tiene sus primeros habitantes. La dinámica inicial arrojó al youtuber César Doroteo como el primer nominado, tras una votación rápida el día del estreno. Aunque sorprendido, Doroteo aceptó su destino con calma.

Posteriormente, el recién nombrado Capataz, Mayer Mori, dispuso un enfrentamiento directo para definir al segundo nominado. La prueba, que consistió en lanzar costales a un tablero, enfrentó a Alfredo Adame y Alberto del Río ‘El Patrón’. Finalmente, Adame resultó perdedor, sumándose a la lista de nominados. Su reacción fue filosófica: “No pasa nada”.

A ellos se unen La Bea y Eleazar Gómez, completando así la lista de los cuatro nominados de esta semana, cuyos destinos se definirán en los próximos días.

Todos los caminos conducen a la asamblea, el evento central de cada miércoles en La Granja VIP. En esta dinámica, los participantes se nominan cara a cara, exponiendo sus razones frente a todos. Los dos concursantes que reciban más votos se convertirán en el tercer y cuarto nominados oficiales de la semana, uniéndose a los ya existentes para enfrentar el reto de salvación del jueves y el esperado evento de La Traición del viernes.

Con un elenco diverso que incluye desde actores como Fabiola Campomanes hasta influencers como Jawy Méndez, La Granja VIP promete seguir generando alianzas, traiciones y muchísimo debate en las redes sociales. La lucha por la supervivencia acaba de comenzar.

