Eleazar Gómez y su reacción al recibir una sanción por trampa en “La Granja VIP”

Vaya controversia se generó en redes sociales luego de la primera dinámica de salvación en el reality “La Granja VIP”. ¿La razón? El participante Eleazar Gómez fue señalado por incurrir en una falta que lo convirtió en el blanco de una sanción que lo pone en riesgo durante las próximas dos semanas.

Fue durante la gala del pasado 13 de octubre que los 16 participantes del programa de TV Azteca compitieron para convertirse en el primer “capataz” de la temporada, rol que además de otorgarles inmunidad ante las nominaciones, los convierte en el líder de actividades dentro de la granja.

Durante el reto, los denominados ‘granjeros’ debían encontrar algunas pelotas en una alberca llena de lodo y trasladarlas a través de un tablero con un laberinto para que estas pudieran ser trasladadas a la meta. Y tras darse a conocer que los cuatro finalistas de la prueba fueron Jawy Méndez, Sergio Mayer Mori, Kike y Eleazar Gómez, el público no tardó en señalar una conducta deshonesta por parte de este último.

A través de redes sociales, los seguidores del reality denunciaron que el protagonista de “Atrévete a Soñar” habría cometido trampa. Como resultado, la producción se dio a la tarea de analizar la jugada, llegando a la conclusión de que esta actitud deshonesta lo hacía acreedor a una sanción.

“Alguien en este juego cometió una grave indisciplina, uno de ustedes hizo trampa en el juego. No hay otra manera de nombrarlo, es trampa aquí y en cualquier lugar. Y gracias al público pudimos comprobarlo”, explicó Adal Ramones previo a la gran final.

De acuerdo con el conductor, su castigo consistió en ser descalificado de la segunda ronda y quedar vetado de la próxima prueba del capataz: “Acabas de cometer un error en 25 horas de haber entrado, así que espero más de ti”, sentenció Ramones.

En respuesta a la llamada de atención, Eleazar Gómez lamentó la situación y explicó que se trató de una reacción fuera de lugar: “Creo que estuvo mal hecho pero después las volví a poner al final… e intenté hacerlo… pues, bien”, sentenció.

El público aplaude la decisión de “La Granja VIP”

La resolución de la producción ante dicho comportamiento no pasó inadvertido para los televidentes que siguen de cerca el desarrollo del reality que dio inicio el pasado domingo 12 de octubre.

Prueba de ello son las reacciones que se registraron por medio de plataformas como Instagram, Tik Tok y YouTube, donde se hizo notar el agradecimiento de los internautas al sentirse escuchados por la producción.

Dentro de los comentarios destacados se encuentran: “Lo bueno es que hicieron caso al público que lo vio y nos demuestran que están pendientes de lo que pensamos”, “Y tuvo chance de admitirlo y no lo hizo, falta mucha humildad para admitir que es un tramposo”, “Gracias a ‘La Granja’ por escuchar al público” y “Ya quedo claro que no podrán hacer trampa, bien”, por mencionar algunos.

