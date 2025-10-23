Fabiola Campomanes y Sandra Itzel estallan en contra de Eleazar Gómez en “La Granja VIP”

Kim Shatal expuso directamente a Eleazar Gómez anoche durante la nominación de “El Consejo” en “La Granja VIP“. El mexicano había prometido no nominar a Sandra Itzel y terminó dejándola anclada en la ficha de nominados.

Estos son los nominados de “La Granja VIP”

Después, además, pidió “la cabeza” de Fabiola Campomanes y fue la mismísima Shantal la que lo expuso ante los ojos de la actriz. El discurso del actor era nominarla porque afuera ella es la que “supuestamente” menos fandom tiene.

Lamentablemente, Eleazar no ha sabido jugar esta dinámica y con cada día que pasa pierde no solo puntos con el público, sino también con los granjeros.

Campomanes, al enterarse de las maquinaciones de Eleazar, no se quedó callada y para muchos este fue el detonante que la hizo “despertar” dentro de la competencia. “Ya entré al juego. Me tardé”, dijo Fabiola, quien agradeció que Bea no haya seguido las indicaciones de Eleazar para nominar a Fabiola.

La actriz lo señaló por supuesta manipulación, mientras que Sandra Itzel lo expuso por traición.

Ahora bien, Eleazar Gómez sí tiene un cierto grado de fans que consideran que sería mejor idea dejarlo aún dentro de “La Granja VIP” para seguir viendo cómo “arde el mundo dentro del reality”. Bajo ese criterio, hay quienes entonces afirman que sería mejor eliminar a Itzel, quien, aunque tiene público, ha perdido el apoyo de muchos dentro de esta competencia.

De momento, el camino parece trazado con pincel; Eleazar está nominado y deberá buscar la salvación peleando en el terreno de juego en contra de “El Patrón”, Sandra Itzel y Lis Vega.

