Manola Díez revive el accidente que dejó ciego a su hijo

Manola Díez ha regalado al público varios momentos cargados de emociones fuertes durante su paso por el reality de Tv Azteca, “La Granja VIP“, y la más reciente de sus confesiones no fue la excepción. ¿La razón? Abrió su corazón sobre la tragedia que azotó su familia y que privó a su hijo de la vista.

En una emotiva charla con su compañero Alfredo Adame, la ex integrante de “Otro Rollo” se sinceró como nunca antes sobre el incidente ocurrido hace más de 10 años, mientras ella se encontraba fuera de su ciudad por motivos laborales.

De acuerdo con la famosa de 51 años, su único hijo perdió la vista de forma parcial en un ojo debido a un descuido por parte de su papá, quien salió del departamento donde se hospedaban para comprar un boleto de avión para su hijo mayor.

Manola detalló que mientras tanto, su hermanita se quedó con Max, ambos de 10 y 6 años, respectivamente: “Su hermanita le pide una gelatina… agarra un chuchillito de madera con piquitos, se lo clavó hasta el fondo”, reveló ante la mirada atenta de Adame.

“Mi ex dice que sintió que le iba a dar un infarto por el susto de ver el suelo lleno de sangre y tenía el ojo en la mano. Fue un 27 de diciembre de 2012 y a mí me hablan un 28, el Día de los Inocentes. Dicen que las mamás sienten, no yo, me fui a dormir tranquilamente“, añadió durante su relato.

Sin embargo, la concursante describió el momento en el que se enteró de la noticia como uno de los más difíciles de su vida: “Él está bien pero pasó un accidente ayer. ‘¿Está vivo?’, es la primera pregunta que le hice, ‘quiero escucharlo’. Estaba parada, casi me caigo. Lo escuché y me dice ‘Mami, perdóname. Fue mi culpa’“, explicó.

Sobre el proceso de recuperación, Manola Díez destapó que los doctores pusieron sobre la mesa los estragos que dejó el incidente: “Dijo que ‘iba a perder el ojo y lo salvamos’, y yo ida. Yo lo único que quería era ver a Max. ‘Le salvamos el globo ocular, perdió cristalina, cornea e iris, prácticamente le salvamos el ojo. Estese tranquila y en dos años posiblemente sea candidato a recuperar cornea y pueda recuperar la visión 20%“, sentenció.

“Me paro, me salgo, me pongo a fumar, a gritar como loca“, respondió al ser cuestionada sobre cómo el accidente afectó su vida en pareja. “¿Por qué me tomas como una loca aprehensiva si no lo cuidaste?”, es el cuestionamiento que hizo eco antes de su separación.

Seguir leyendo:

• La Granja VIP: Guía para entender los términos del reality de TV Azteca

• El desconcierto de Teo ante el odio de algunos sus compañeros en “La Granja VIP”

• Lis Vega explota contra Sandra Itzel en plena gala de La Granja VIP