El desconcierto de Teo ante el odio de algunos sus compañeros en “La Granja VIP”

“Mucha gente me odia aquí. ¡No sé por qué!”, dice Teo en “La Gran VIP“. El creador de contenido develó que, pese a haber sido salvado por el público para regresar a la casa, la verdad es que no sabe por qué algunos de sus compañeros lo rechazan tanto.

El video de Teo, con estas reflexiones, se ha viralizado en las plataformas del reality. Adal Ramones, conductor del show, ha contestado lo siguiente: “¡Más bien, creo que Teo les impone! Saben que trae mucho power y no saben qué hacer con eso; bien por Teo y su gente que lo salvó”.

En un momento dado de la reflexión, Teo cuestiona si el rechazo tiene que ver con que él sea gay. Ante esto, otros creadores de contenido como “Soy Eddy Nieblas” han respondido en redes sociales señalando esto: “No es porque seas gay, bb, es porque te querían fuera y no soportaron tu regreso”.

Otros usuarios y ahora fieles seguidores del reality aseguran que todo podría estar relacionado con ser uno de los mejores amigos de “La Bea”, una de las personalidades más queridas del público dentro de este show, pero no tan apreciada por algunos habitantes de la granja.

De momento, tanto Teo como “La Bea”, Alfredo Adame y Lolita Cortés son los mayores acreedores del cariño del público de este reality de TV Azteca, que ha llegado para quedarse y apropiarse del gusto del público. Tanto que ya muchos lo prefieren por encima de La Casa de los Famosos México.

