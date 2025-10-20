La Bea y Teo regresan triunfantes a La Granja VIP

En “La Granja VIP” están pasando situaciones intrigantes. La Bea y Teo regresaron a la casona, pero con información en su poder. Ahora saben, de alguna manera, quiénes son los “enemigos” que han podido cultivar dentro del reality de TV Azteca.

Primeros nominados de La Granja VIP y todo lo que debes saber del reality show

Teo regresó gracias al voto popular, pero no sin antes haber visto un video en donde ante sus ojos y los de Bea quedaron expuestos Sergio Mayer Mori junto a Eleazar Gómez.

Ellos, ahora, son el enemigo a vencer. Mientras que Eleazar se mantiene como uno de los más odiados del público televidente, Mayer Mori ha empezado a perder poder y cariño con el público, después de ver cómo habla de Teo y hace estrategia para eliminarlo.

Las máscaras de muchos empiezan a caer después de la primera semana de convivencia. Y se afianzan además los favoritos, entre los que se destacan los nombres de Teo, Bea, Alfredo Adame, Lolita Cortés y Kim Shantal.

Con cada día que pasa, “La Granja VIP” se está poniendo mucho más interesante. No te la pierdas 24/7 a través de su canal de YouTube.

