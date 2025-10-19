Sergio Mayer Mori acusado de comentario homofóbico contra César Doroteo en La Granja VIP

La primera semana de ‘La Granja VIP’ en TV Azteca culminó con un éxito notable, logrando tendencias en redes sociales y una recepción favorable del público televidente. Entre los ‘granjeros’, sin duda, Sergio Mayer Mori se ha destacado, además de conseguir el título del primer capataz.

El hijo de Bárbara Mori está acaparando la atención por su actitud hacia los demás participantes y el cálido liderazgo que mostró como capataz. Sin embargo, su paso por el programa no ha estado exento de polémica.

Recientemente, el actor fue acusado de homofóbico por una conversación que sostuvo con Eleazar Gómez, en la que se refirió a César Doroteo como ‘Dorothy’, un apodo que hace referencia a sus preferencias sexuales.

Este hecho fue suficiente para que muchos internautas y activistas LGBTQ+, lo condenaran por este tipo de lenguaje, aunque pueda ser presentado como una broma o un comentario casual, perpetúa estereotipos y puede ser una forma de violencia simbólica.

¿Por qué se considera homofóbico?

La homofobia no se manifiesta solo en actos de violencia explícita; también se expresa a través de comentarios, chistes o apodos que refuerzan prejuicios y estigmas contra la comunidad LGBTQ+. Este tipo de acciones, aunque puedan parecer sutiles, tienen un impacto real: minimizan la identidad de las personas, promueven la exclusión y pueden afectar la salud mental de quienes son objeto de estas burlas.

En espacios como los realities, donde las interacciones son amplificadas, la responsabilidad de los participantes y de la producción es crucial. Las audiencias modernas están cada vez más conscientes de la importancia del lenguaje inclusivo y son rápidas en señalar actitudes que consideran discriminatorias.

¿Es un éxito ‘La Granja VIP’?

Más allá de la controversia, ‘La Granja VIP’ está demostrando ser un éxito en audiencia y engagement digital. El programa ha logrado mantenerse en el centro de las conversaciones, ya sea por los lazos que se forman entre los granjeros, las estrategias de juego o, como en este caso, los momentos de tensión.

La popularidad de Sergio Mayer Mori, en particular, ha crecido, pero este incidente plantea una pregunta incómoda: ¿puede un comentario afectar la imagen de un concursante y, por extensión, del programa? La respuesta parece ser sí.

En la era de la hiperconexión, las actuaciones dentro de la granja son analizadas al detalle, y lo que para algunos es un simple apodo, para otros es un recordatorio de que aún queda camino por recorrer en la lucha por el respeto a la diversidad.

Seguir leyendo: