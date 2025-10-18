Eleazar Gómez salva a Alfredo Adame en ‘La Granja VIP’ y estos son los nominados

El reality show ‘La Granja VIP’, de TV Azteca, capturó la atención del público en su primera semana. Entre los favoritos destaca Sergio Mayer Mori, quien ha ganado la simpatía de muchos gracias a su carácter directo, aunque el polémico Alfredo Adame también cuenta con una considerable legión de seguidores.

La primera semana del programa, que reúne a personalidades de la televisión y las redes sociales, no ha defraudado en cuanto a drama y giros inesperados. La principal sorpresa es que Eleazar Gómez logró sacar a Adame de la placa de nominado y, en su lugar, postuló a Carolina Ross.

Sin embargo, las sorpresas iniciaron el lunes cuando Sergio Mayer Mori se coronó como el primer ‘Capataz’ de la semana tras ganar una prueba. Este cargo le otorgó inmunidad, el poder de ordenar las tareas y el privilegio de disfrutar de la suite en compañía de Kim Shantal.

Sin embargo, con el poder también llegaron las decisiones difíciles. La primera nominación fue para el youtuber César Doroteo, elegido por una votación rápida el día del estreno. Posteriormente, el Capataz Mayer Mori enfrentó a Alberto del Río ‘El Patrón’ y Alfredo Adame en una prueba, resultando Adame como el perdedor y, por lo tanto, el segundo nominado.

La asamblea dio un giro

La dinámica semanal de la asamblea, celebrada cada miércoles, añadió dos nombres más a la lista de riesgo. En esta primera edición, los granjeros nominaron a: César Doroteo, Alfredo Adame, La Bea y a Eleazar Gómez.

La tensión aumentó durante la gala de salvación del jueves. Eleazar Gómez logró ganar un reto que consistía en introducir frutas en un recipiente, lo que no solo lo salvó de la nominación, sino que le concedió el poder de la ‘Traición’.

El viernes, el programa vivió su momento más dramático hasta ahora. Eleazar Gómez ejerció su poder para sacar a Alfredo Adame de la placa de nominados. Sin embargo, en un movimiento que sorprendió a todos, no dejó la placa vacía, sino que puso en su lugar a la cantante Carolina Ross.

Tras una semana llena de pruebas, asambleas y una traición, los tres participantes que arriesgan su puesto en La Granja VIP y enfrentarán la posible expulsión este domingo son:

La Bea

César Doroteo

Carolina Ross

La primera gala de expulsión promete ser un evento de alta tensión, donde los televidentes tendrán la última palabra sobre quién abandona la granja. Sin duda, el reality ha demostrado que está dispuesto a ofrecer todo el drama y los giros inesperados que sus fans esperan.

