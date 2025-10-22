Lis Vega explota contra Sandra Itzel en plena gala de La Granja VIP

A solo dos semanas de su arranque en televisión, “La Granja VIP” ha regalado diversos momentos de tensión que se han llegado a su punto climático durante la velada de duelo que tuvo lugar el martes 21 de octubre. Y es que Lis Vega no se guardó nada al ser cuestionada sobre su opinión ante la supuesta “exclusión” que su compañera Sandra Itzel acusó ante la producción. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

El encontronazo se dio luego de que una de las críticas del show, Linet Puente lanzara una pregunta directa a Sandra Itzel sobre la convivencia que lleva con sus compañeras en el reality. Si bien la cantante no mencionó nombres, su respuesta dejó más que claro que existe una fuerte desconexión con algunas las famosas con las que habita.

“Yo a todos mis compañeros les he entregado un pedacito de mi corazón, los he respetado, he tratado de contarles, compartirles un poco de mi historia… de que ellos mismos también me compartan de su vida (…) Quien se quiera acercar a mí, perfecto y quien no tenga la misma energía que yo, yo tampoco la necesito porque mi energía es bonita y positiva. No necesito otro tipo de energía a mi alrededor“, declaró frente a todos los integrantes de ‘La Granja’.

Estas palabras fueron retomadas por el conductor estelar, Adal Ramones, y pronto cuestionó a la propia Lis Vega, quien recientemente expuso ante Lola Cortés y Fabiola Campomanes su descontento por la serie de malentendidos e incidentes cotidianos que se fueron acumulando hasta hacerla no querer seguir conviviendo con la mexicana.

Es así como la estrella que participó en la obra “Perfume de Gardenia” expresó, frontal y sin filtros, su deseo de no convivir con Sandra Itzel: “Yo no le compro las palabras y no le creo nada de lo que dice. Definitivamente no la quiero en mi vida y es una decisión que tomé porque no tiene nada que ver con lo que yo he evolucionado”, sentencio.

Bajo esta misma tesitura, criticó las palabras que la joven compartió y en las que se autodenominó un ser de luz: “Me da mucha pena porque hay palabras bonitas que vienen con trasfondos negativos y… yo en particular, tomo decisiones de lo que quiero y no quiero en mi vida y no la quiero a ella en mi vida porque no creo lo que dice y lo que profesa“, dijo para finalizar.

El origen del conflicto entre Sandra Itzel y Lis Vega

Con esta fuerte declaración, Lis Vega cierra la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación dentro del programa. Pero, ¿qué originó esta disputa? Al parecer todo habría comenzado por algo tan simple como una toalla extraviada.

“El día que se perdió su toalla, con todo esto de la primera semana, yo la agarré porque sus cosas estaban arriba de las mías y yo estaba poniendo las cosas de baño, sin querer, agarré su toalla, pensando que era la mía. La agarré y la puse en mi cuarto. Y cuando ella empezó a buscar la toalla le dije ‘Sandra, perdóname, la tengo yo’, pero anteriormente le dije: ‘No te preocupes, habemos personas que agarramos cosas sin darnos cuenta y andamos con la cabeza… discúlpame’, eso le molestó”, contó horas antes en una charla con Fabiola Campomanes.

Esta situación solo se habría visto incrementada con el paso de los días: “El día que se cayó el vaso de agua, dice (Sandra Itzel) que yo la empujé… se empezó a adjudicar cosas, que porque yo no aplaudía sus logros y que todo el mundo decía ‘Qué linda persona’ (…) Ella empezó a decirme que la miraba con odio, si yo no odio a las personas que han lastimado en mi vida”, aclaró en su momento.

