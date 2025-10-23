Estos son los nominados de “La Granja VIP”

Anoche en “La Granja VIP” se vivieron minutos intensos durante “La Asamblea” para realizar la segunda nominación de esta temporada. Lis Vega y Eleazar Gómez, para ese momento, eran los únicos nominados. Anoche se sumaron a ellos “El Patrón” y Sandra Itzel.

Pero lo peor se vino después, debido a la nominación de Eleazar Gómez. El actor una noche antes había conversado con Sandra, asegurándole que no la iba a nominar, y el problema con este tipo de acciones es que una promesa incumplida rumbo a una nominación el público la interpreta como una traición.

El actor no necesita darle más razones a los televidentes para que estos pidan “su cabeza” en la placa. Y si su estrategia era ir a la salvación con granjeras débiles para poder salvarse de la eliminación del domingo, el huevo dorado en poder de Lis Vega complicó terriblemente su jugada.

La cubana le restó dos puntos a Alfredo Adame, sacándolo de la placa de nominados y metiendo al Patrón en su lugar. Ahora, si la competencia para salir de la nominación es de fuerza, Eleazar Gómez tiene un terrible contrincante en el luchador.

Por si todo esto fuese poco, la ira de Sandra Itzel y de Fabiola Campomanes arrasó con Eleazar al punto de verse completamente arrollado por ambas y señalado no solo ante el público televidente, sino internamente de La Granja VIP.

