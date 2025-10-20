El último movimiento de Carolina Ross en La Granja VIP: nominar a un compañero

El primer domingo de La Granja VIP dejó un momento de alto impacto: la salida de la cantante Carolina Ross, quien se convirtió en la primera celebridad en abandonar la competencia tras recibir solo entre un 15% y 25% del apoyo del público.

Aunque su sueño en la granja terminó, su partida marcó el inicio de una de las mecánicas más intrigantes del reality: “El Legado”. Esto quiere decir que Ross recibió un beneficio y pudo nominar a un integrante del programa de telerrealidad.

La gala dominical, transmitida por Azteca UNO, vivió un momento de tensión máxima cuando, después de salvar a Teo, el presentador Adal Ramones dejó a Carolina Ross y a “La Bea” a la espera del veredicto final. En un duelo donde el voto de la audiencia era ley, los números no acompañaron a la cantante, cuyo apoyo fluctuó en esa baja franja porcentual, insuficiente para mantenerla en la contienda.

Hoy la granja despide a su primera eliminada, entre abrazos, lágrimas y promesas, se va una granjera que dejó huella 🌾



🌾 #LaGranjaVIP EN VIVO AHORA 🐓 por Azteca UNO



Transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.

Durante dos semanas podrás disfrutarla en mis redes:… pic.twitter.com/Cbe2xcR3Wb — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 20, 2025

¿Una despedida con poder?

Sin embargo, la eliminación en La Granja VIP nunca es el final. Antes de abandonar el terreno, Carolina Ross ejerció el beneficio exclusivo de “El Legado”, una regla que permite al concursante eliminado nominar directamente a uno de los granjeros para que forme parte de la placa de riesgo de la siguiente semana.

Este movimiento estratégico convirtió su despedida en un acto de poder. Sin necesidad de dar explicaciones, Ross eligió a uno de los nominados de la semana, inyectando una dosis inmediata de venganza o estrategia en el juego.

Su decisión asegura que su influencia permanezca en la granja y que el resto de los participantes recuerden que, incluso al irse, se puede alterar el destino de la competencia.

¿Cómo es la dinámica del programa de telerrealidad?

La eliminación en La Granja VIP es un proceso minucioso que se desarrolla a lo largo de la semana, combinando pruebas, nominaciones y el crucial veredicto del público.

Lunes: Competencia del capataz. La semana arranca con una prueba donde los granjeros compiten por el liderazgo. El ganador obtiene inmunidad y privilegios, posicionándose en una ventaja estratégica.

Martes: Duelo de mominación. El capataz elige a un granjero para que se enfrente a un “peón” en un duelo. El perdedor queda automáticamente nominado, como le sucedió a Alfredo Adame en la primera semana.

Miércoles: La asamblea. En una sesión sin la presencia del capataz, los participantes nominan a un compañero. Los más votados pasan a formar parte de la “placa de nominados”, exponiendo las primeras grietas en las alianzas.

Jueves: La salvación. Los nominados se enfrentan en una nueva prueba. El ganador sale de la placa y adquiere un poder crucial: puede nominar a otro granjero para que ocupe su lugar, una jugada que, como ejecutó Eleazar Gómez, puede generar gran controversia.

Viernes: La traición. El drama se intensifica. El granjero salvado el jueves tiene la oportunidad de intercambiar a uno de los nominados por otro, alterando por completo el panorama y las estrategias establecidas.

Domingo: El veredicto final. En la gala transmitida por Azteca UNO, el público decide mediante votos en línea quién abandona la granja. Cada usuario cuenta con 10 votos diarios más 10 adicionales, lo que fomenta una alta interacción y permite a los fanáticos influir directamente en el resultado.

‘La Granja VIP’ también se transmite por Azteca UNO y también se puede ver el 24/7 por Disney Plus.

Seguir leyendo: