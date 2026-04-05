Trump comparte el video de un ataque donde presuntamente eliminó a varios líderes militares iranies

Con el objetivo de restarle presión al derribe de dos aviones militares estadounidenses a merced del ejército iraní, el presidente Donald Trump difundió un video de un ataque aéreo donde afirma fueron eliminados varios líderes militares de la Republica Islámica

El viernes, tropas iranís se atribuyeron el derribe de un F-15E Strike Eagle mientras cruzaba su espacio aéreo y más tarde el de otro avión de ataque A-10 Warthog.

Los incidentes se produjeron menos de 48 después de que el presidente Donald Trump, a través de un discurso dirigido a la nación, expuso que la ofensiva militar estadounidense había destruido a la armada y fuerza aérea de Irán dando por hecho de que, en tres semanas como máximo, lograría destruir por completo a su oponente.

“Me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos. Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, expuso el republicano anticipando una victoria bastante cuestionada por sus adversarios políticos.

Al percatarse que los iranies se fortalecieron más de lo que había contemplado, echando abajo a dos de sus aviones más poderosos, Trump ordenó un potente ataque en respuesta.

“Many military leaders who have been governing Iran poorly and foolishly are being eliminated, along with many other things, in this major attack in Tehran.”



🇺🇸US PRESIDENT DONALD TRUMP pic.twitter.com/ABpKLRJEme — Ivanka Trump🇺🇸 (@ivankaupdate) April 4, 2026

Mediante un video publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario republicano trató de recomponer la plana mostrando la fuerza de la ofensiva militar estadounidense durante una operación llevada a cabo de noche en la capital de Irán.

“Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán”, indica un texto anexo al video.

Sin embargo, algunos personajes de la política como Seth Moulton, representante por Massachusetts, comienzan a describirlo como el perdedor de la guerra librada en Medio Oriente.

“Trump está completamente superado por la situación. No tiene ni idea de lo que está haciendo y nos está mintiendo una vez más. No tiene ningún plan para poner fin a esta guerra que él mismo inició y que ahora está perdiendo”, expuso.

Siguiendo una línea de pensamiento similar, John Bolton, exasesor de seguridad nacional, incluso percibe pánico en el presidente Donald Trump al constatar que la milicia iraní se fortaleció en lugar de debilitarse.

“Me parece que probablemente ha vuelto a entrar en pánico, deseando encontrar la manera de declarar la victoria y salir de esta guerra. Si el presidente o la Casa Blanca se tambalean por esto, entonces indica, una vez más, que no habían reflexionado a fondo sobre lo que significaba lanzar estos ataques”, subrayó.

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