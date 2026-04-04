Exasesor de seguridad nacional percibe pánico en Donald Trump por no saber cómo salir de la guerra

John Bolton, exasesor de seguridad nacional, percibe pánico en el presidente Donald Trump al constatar que la milicia iraní se fortaleció al grado de derribar dos aviones militares estadounidenses, algo no visto en más de dos décadas.

El miércoles de esta semana, el mandatario estadounidense ofreció un discurso en horario estelar televisivo donde anticipó que el final de la guerra en contra de Irán estaba cerca, pues las fuerzas armadas desplazadas en Medio Oriente se enfilaban rumbo a una victoria.

“Lo hemos hecho todo. Su armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido. Sus misiles están prácticamente agotados o inservibles.

Me complace decir que estos objetivos estratégicos centrales están casi cumplidos. Durante las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen”, mencionó como tema central de su mensaje

No obstante, menos de 48 horas después, las tropas iranís pusieron en tela de juicio las palabras del magnate neoyorquino al derribar primero a un F-15E Strike Eagle mientras cruzaba su espacio aéreo y más tarde a un avión de ataque A-10 Warthog.

Durante la primera etapa de Donald Trump al frente de la presidencia, John Bolton fungió como asesor de seguridad nacional Donald Trump a lo largo de 17 meses. (Crédito: Michael Dwyer / AP)

Ante dicho suceso surgió el republicano de 79 años se limitó a decir que lo ocurrido era parte de la guerra y que eso no afectaría las negociaciones con el régimen para obtener su rendición.

La desconcertante posición asumida por conservador neoyorquino le sirvió de fundamento a John Bolton para percibir que no sólo ha perdido la noción sobre cómo salir de la guerra lo menos perjudicado posible, pues parece ser víctima de un pánico hasta cierto grado justifico.

“Me parece que probablemente ha vuelto a entrar en pánico, deseando encontrar la manera de declarar la victoria y salir de esta guerra, independientemente de si abre o no el estrecho de Ormuz antes de hacerlo. Es un problema para él y, por lo tanto, un problema para el país, pero se pudo haber evitado fácilmente y debería haberse evitado”, señaló durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Bolton también hizo énfasis en señalar que la fragilidad exhibida por el presidente es una mala señal para el futuro que podría aguardarle a Estados Unidos en el conflicto bélico al carecer de una estrategia.

“Si el presidente o la Casa Blanca se tambalean por esto, entonces indica, una vez más, que no habían reflexionado a fondo sobre lo que significaba lanzar estos ataques”, subrayó.

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