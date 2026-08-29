México captura a “El Gusano”, operador financiero de Los Chapitos que fue sancionado por EE.UU.

Fuerzas federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Gusano”, identificado por las autoridades como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el operativo derivó de trabajos de inteligencia e investigación, así como de la cooperación con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, “El Gusano” cuenta con investigaciones financieras en México y también ha sido objeto de acciones financieras en Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La detención ocurrió mientras el criminal circulaba en un vehículo acompañado por una mujer. Los oficiales ubicaron un Toyota Corolla color café y se aproximaron a sus ocupantes para realizar una revisión conforme a los protocolos policiales.

En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador? pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

Elementos de seguridad le marcaron el alto para realizar una inspección y, según el reporte de las autoridades, localizaron 57 dosis de metanfetamina.

El detenido cuenta con antecedentes que se remontan a 2014. Entre los delitos por los que había sido arrestado previamente se encuentran privación ilegal de la libertad, robo calificado, portación de arma de fuego, secuestro exprés, allanamiento de morada con violencia y lesiones calificadas, así como robos a casa habitación y de vehículos.

La captura representa un nuevo golpe a las estructuras financieras que las autoridades atribuyen a esta facción del Cártel de Sinaloa, particularmente en una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

García Harfuch destacó que la coordinación entre México y Estados Unidos permite fortalecer las investigaciones contra las organizaciones criminales y sus estructuras financieras.

Sigue leyendo:

– Arrestan en Sinaloa a “El Tío”, presunto líder criminal vinculado a “Los Chapitos”.

– Detienen en Mazatlán a estadounidense ligado a Los Chapitos; era buscado por narcotráfico en Michigan.