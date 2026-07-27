Arrestan en Sinaloa a “El Tío”, presunto líder criminal vinculado a “Los Chapitos”

La captura de Ricardo Ozuna Tirado, alias “El Tío”, señalado por las autoridades mexicanas como operador financiero y uno de los principales líderes de una célula vinculada a “Los Chapitos”, representa uno de los golpes más recientes contra esa facción del Cártel de Sinaloa en medio de la disputa criminal que mantiene altos niveles de violencia en el estado.

El Gabinete de Seguridad de México informó este lunes que la detención ocurrió en el puerto de Mazatlán durante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con Ozuna Tirado fueron arrestadas otras cinco personas identificadas como presuntos integrantes de la misma estructura delictiva: Alejandro Coronel Reyes Jr., de nacionalidad estadounidense; Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez; José Manuel Félix Covarrubias; Jano Alonso López Ruiz, y José Manuel Sosa Carrasco.

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva? pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

Operativo derivó de labores de inteligencia

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas federales desarrollaron trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar dos inmuebles en Mazatlán presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Tras establecer un cerco de seguridad, los agentes realizaron el operativo que concluyó con la captura de los seis sospechosos sin que las autoridades reportaran enfrentamientos.

Durante la acción también fueron aseguradas dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga, aproximadamente 100,000 dólares en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo, dos vehículos y dos inmuebles que quedaron bajo resguardo ministerial.

Las autoridades señalaron que Ricardo Ozuna Tirado, de 49 años, era considerado uno de los principales operadores financieros de una célula de “Los Chapitos” con presencia en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa. Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

Entre los arrestados junto a “El Tío” figura un estadounidense identificado como Alejandro Coronel Reyes Jr. Los otros detenidos fueron reportados como Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez, José Manuel Félix Covarrubias, Jano Alonso López Ruiz y José Manuel Sosa Carrasco. Crédito: Gabinete de Seguridad de México | Cortesía

Golpe a una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa

La detención ocurre en un contexto de enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, las dos principales facciones surgidas del Cártel de Sinaloa, conflicto que ha provocado miles de homicidios, desapariciones y desplazamientos de población en esa entidad durante los últimos meses.

Autoridades mexicanas sostienen que los operativos buscan desarticular las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales considerados generadores de violencia.

Diversos reportes también identifican a Ozuna Tirado como un objetivo de interés para autoridades estadounidenses debido a su presunto papel dentro de la organización criminal. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han realizado varias capturas de presuntos operadores de “Los Chapitos” en el sur de Sinaloa, como parte de una estrategia enfocada en debilitar la estructura de mando y financiamiento de esa organización.

En un mensaje difundido tras el operativo, la SSPC afirmó que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para fortalecer las labores de inteligencia, detener a generadores de violencia y desarticular organizaciones delictivas que operan en distintas regiones del país.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los detenidos y establecer si existen otros integrantes de la célula criminal que permanezcan activos en Sinaloa.

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