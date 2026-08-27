Canelo Álvarez acepta la propuesta para pelear en el Estadio Azteca

El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez respondió de manera favorable a la invitación formulada por el empresario Emilio Azcárraga para encabezar una función de boxeo profesional en el Estadio Azteca. Tras las intenciones manifestadas por la directiva del recinto para albergar espectáculos deportivos de gran escala, el monarca tapatío confirmó su disposición para subir al cuadrilátero en el escenario de la capital mexicana.

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En declaraciones concedidas durante una entrevista con el periodista Iñaky Arzate para la cadena Box Televisa, Canelo Álvarez valoró la posibilidad de regresar a pelear ante el público de su país en un escenario de relevancia internacional. Durante el diálogo con el medio deportivo, el atleta señaló: “La verdad que para mí es un honor siempre pelear en México y ante mi gente y más en un estadio como lo es el Estadio Azteca que conocemos todos. Para mí sería un honor”.

El interés por encabezar una función en la Ciudad de México

A lo largo de su trayectoria profesional, Canelo Álvarez ha registrado apariciones en escenarios de Estados Unidos, además de funciones en territorio nacional celebradas en la Plaza de Toros México y en el Estadio Akron de Guadalajara. Sin embargo, realizar una defensa de sus campeonatos en el inmueble de la capital representa una meta abierta dentro de su planificación de carrera.

Al ser cuestionado por Box Televisa sobre la viabilidad de concretar el proyecto en el mediano plazo, Canelo Álvarez descartó que existan impedimentos para considerar la propuesta presentada por la administración del estadio. Sobre esa opción en la agenda, el peleador afirmó: “No lo descarto para nada. Ojalá que algún día se me dé la oportunidad de pelear ahí”.

La propuesta de Emilio Azcárraga y la visión para el recinto

La respuesta del pugilista surge semanas después de que el presidente del Consejo de Administración del Grupo Ollamani, Emilio Azcárraga Jean, expresara públicamente la intención de diversificar el uso del Estadio Azteca. La directiva busca consolidar la cancha como una sede constante para disciplinas distintas al fútbol profesional, tomando como referencia los eventos internacionales celebrados recientemente en la Ciudad de México.

En la entrevista transmitida previamente por la cadena TUDN, Emilio Azcárraga argumentó la importancia de integrar una función estelar al calendario del inmueble capitalino: “Creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, el llegar y decir ‘ya lo hicimos con Julio César, vale la pena’ por todo esto que sucedió”.

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