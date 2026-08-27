El boricua Oscar Collazo está listo para estrenar un nuevo peso

El campeón unificado de peso paja y monarca de la revista The Ring, Oscar Collazo, formalizó su ascenso dos divisiones de peso para pactar un enfrentamiento ante el mexicano Ricardo Sandoval.

La contienda se celebrará el próximo 10 de octubre en las instalaciones del Wintrust Arena en Chicago, Illinois, bajo la transmisión global de la plataforma DAZN.

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La confirmación del combate se produce dos meses después de que el peleador caribeño hiciera pública su intención de dar el salto al peso mosca. La decisión ubica al noveno boxeador de la clasificación libra por libra en una posición estratégica para disputar títulos en una nueva categoría dentro del boxeo profesional.

?Oscar Collazo has confirmed to the WBO that he will be moving to the Flyweight Division on October 10th. The WBO has agreed to allow Collazo to enter the ring as the WBO Minimumweight Champion, and will vacate the title at the sound of the first bell



The WBO have also? pic.twitter.com/LeVcRpn9ei — Tokker? (@ATokkers5) August 27, 2026

Un ascenso estratégico de división sin pasar por las 108 libras

El movimiento de categoría por parte del pugilista boricua responde a una decisión planificada dentro de su entorno deportivo. Con la meta de evitar un choque prematuro frente a su compatriota René Santiago, quien ostenta un cetro unificado en la división minimosca, Oscar Collazo decidió saltar directamente a las 112 libras para desafiar a uno de los referentes de la división.

?? ANNOUNCED: Floyd Schofield will fight Lucas Bahdi for the WBA lightweight title, and Ricardo Sandoval will defend his WBA and WBC flyweight titles against Ring strawweight king Oscar Collazo on October 10th in Chicago on DAZN ? pic.twitter.com/CRYKneqEpz — Ring Magazine (@ringmagazine) August 27, 2026

El atleta caribeño llega a este compromiso tras registrar su quinto nocaut consecutivo el pasado 20 de junio en Oceanside, California, donde superó en dos episodios a Neider Valdez. A través de un comunicado de prensa difundido por las empresas promotoras del evento, Oscar Collazo expuso sus reflexiones sobre este paso en su trayectoria: “Agradezco a Miguel Cotto Promotions y a Golden Boy por brindarme esta gran oportunidad de subir de peso para una pelea importantísima y hacer historia para el boxeo puertorriqueño al enfrentarme a otro campeón unificado. Sandoval es un reto que me motiva a mí y a mi equipo”.

El marco del evento en Chicago y el choque estelar de la cartelera

La función internacional programada en territorio estadounidense tendrá como choque principal la disputa del título mundial vacante de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el estadounidense Floyd Schofield y el canadiense Lucas Bahdi. En este contexto, la contienda donde participará Oscar Collazo ocupará la posición coestelar de la noche.

Asimismo, el panorama de los organismos rectores contempla ajustes previos en la división de origen del boricua. Conforme al informe publicado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en sus plataformas digitales, el duelo entre Ryusei Matsumoto y Russell Acosta fijado para el 27 de septiembre en Tokio definirá al monarca interino, quien asumirá la titularidad absoluta una vez consumado el pleito de Collazo en territorio estadounidense.

La rivalidad deportiva entre Puerto Rico y México en el cuadrilátero

El enfrentamiento pactado a 12 asaltos reaviva el tradicional choque entre las escuelas pugilísticas de México y Puerto Rico. Ricardo Sandoval, de 27 años de edad, ostenta los cinturones de peso mosca de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegando a este compromiso tras la cancelación de su fecha previa en Inglaterra por una lesión de su oponente programado.

En la información distribuida a los medios por la promotora Golden Boy Promotions, el dirigente Oscar De La Hoya calificó este cruce como una de las combinaciones más atractivas del calendario actual. Por su parte, Ricardo Sandoval abordó la importancia del combate en el mismo comunicado oficial: “La pelea entre México y Puerto Rico siempre saca lo mejor de ambos boxeadores, y sé que será un gran espectáculo para los aficionados. He estado entrenando duro en el gimnasio, me siento concentrado, fuerte y listo para defender lo que es mío”.

Ante el reto de enfrentar a un rival establecido en las 112 libras, Oscar Collazo concluyó en la nota de prensa reafirmando la motivación de elevar su estatus internacional: “Esto no es solo para mí, es para Puerto Rico, para elevar el nivel. Sé hasta dónde puedo llegar, y esta pelea impulsará mi carrera a cotas aún mayores”.

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