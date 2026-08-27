Ryan García lanza advertencia a Teófimo López: “voy a darle una paliza”

Ryan García manifestó su interés en concretar una pelea de unificación dentro de la división de los pesos welter frente a Teófimo López. Tras la victoria de este último sobre Rolando “Rolly” Romero en Las Vegas, el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aseguró que confía en obtener un triunfo contundente en caso de llegar a un acuerdo para subir al ring ante el peleador de origen hondureño.

El interés por unificar los cetros de la categoría surge en un momento donde la división de las 147 libras atraviesa por una reorganización entre sus principales figuras.

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Ryan García considera que el enfrentamiento contra Teófimo López representa una oportunidad estratégica para consolidar su presencia en la categoría, argumentando que el trámite del combate resultaría más accesible de lo anticipado por la crítica especializada.

ICYMI: Teofimo Lopez has called out the winner of Ryan Garcia vs Conor Benn and he’d also like to face Devin Haney. ??



“I’d rather wait for Devin at the end!!!”- Teofimo Lopez



CLIP: https://t.co/agDA8PxzLE pic.twitter.com/AQZg8DLonW — Fight Hub TV (@FightHubTV) August 24, 2026

En declaraciones concedidas al canal especializado FightHype, Ryan García expuso su postura respecto a la hipotética contienda y la confianza en sus capacidades sobre el ring: “Quieren que hagamos una pelea de unificación. Como ya dije, voy a darle una paliza a Teófimo. Es uno de esos combates que la gente considera difíciles para mí, pero que yo haría parecer muy fáciles”.

Concentración en el compromiso ante Conor Benn y planes a futuro

Antes de concretar cualquier negociación para unificar los títulos, Ryan García debe cumplir con la defensa de su corona del CMB programada para el próximo 12 de septiembre ante el británico Conor Benn. El pugilista estadounidense mantiene la concentración enfocada en el choque internacional en territorio inglés, aunque ya visualiza las opciones disponibles en la agenda para los meses posteriores.

?If Ryan Garcia beats Conor Benn, the Teofimo Lopez mega-fight for 2027 is locked in.



Early consensus leans Ryan because of his raw power at 147. Is Teo getting slept, or does he outclass KingRy?



Drop your predictions. ? pic.twitter.com/cRfkMk4EH5 — INEVITABLE/DBLOCK??? (@AdrianReyn79551) August 26, 2026

Durante la atención prestada a los medios de comunicación en la previa de su campamento final, el boxeador abordó el panorama competitivo y reiteró el deseo de medirse contra los mejores exponentes de la categoría. Ryan García enfatizó: “Es algo que deseo desde hace mucho tiempo. Realmente quiero esa pelea. Quiero darle su lección definitiva, él siempre recibe lecciones; esta será la última”.

Abanico de opciones en la división welter y la postura sobre Devin Haney

Respecto a la posibilidad de pactar una revancha inmediata frente a Devin Haney, el actual campeón del CMB descartó presionar por dicho compromiso en el corto plazo. Ryan García aclaró que la responsabilidad de buscar un nuevo enfrentamiento recae en el entorno de Haney, priorizando otros nombres dentro de la lista de posibles adversarios para los siguientes ciclos de competencia.

Al ser cuestionado sobre las prioridades en su carrera tras el combate con Benn, Ryan García concluyó su intervención ante la prensa destacando las alternativas en el peso welter: “No tengo prisa por hacer que esa pelea suceda. Ellos tienen que quedarse con esa derrota. ¿Por qué tengo que rogar por ella? Estoy aquí. Estoy a punto de darle una paliza a Conor Benn. Quiero a Teófimo López, Rolando Romero y Shakur Stevenson. Tengo muchas opciones. Ahora mismo no estoy realmente preocupado por Haney”.

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